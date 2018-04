Comedian breekt zijn jongeheer en schrijft er een boek over

Het is mogelijk de ergste medische nachtmerrie van elk man: penisbreuk. Het overkwam de 32-jarige comedian Ross Asdourian en hij heeft er een boek over geschreven. Hij gaf het de poëtische titel ‘Broken Bananah’.

Drie jaar geleden had de comedian afgesproken met een vriendin die hij een tijd niet gezien had. Ze gingen op date, trokken samen naar huis om dan in de koffer te duiken. “We waren goed op weg naar de finish”, vertelt hij aan CNN. “Op een bepaald moment ging ik uit haar en als ik terug naar binnen wou glijden, had ze zich wat gedraaid en… het is gewoon gebroken.”

In de medische literatuur spreekt men van een penisbreuk als de wand tussen de drie zwellichamen in het lid scheurt. “Penisbreuk is de courante term”, vertelt uroloog Jack Mydlo aan CNN, “maar een breuk doet denken aan een bot, ik kan u garanderen dat er geen bot in de penis zit, het is wel degelijk een scheur”. Dat scheuren gaat echter wel gepaard een krakend geluid. Kort daarna volgt een paars-blauwe zwelling en blijft de penis krom achter.

Gescheurde ballon

”Het is een uniek weefsel dat we enkel terugvinden in de penis”, vertelt de uroloog nog. “Als er te veel druk op dat weefsel komt te staan, kan het scheuren. Bekijk het als een ballon gevuld met water, die in een strak omhulsel zit. Door de druk tegen dat omhulsel krijg je een erectie. Bij een penisbreuk scheurt de ballon.”

Je hebt overigens verschillende gradaties aan scheuren. “Soms is ook de urinebuis beschadigd. Maar dat is zeldzaam, je hebt een enorme, maar dan ook enorme klap nodig eer dat gebeurt.” Veelal Penisbreuk is een ernstig en acuut medisch noodgeval, maar “helaas zijn vele mannen vaak beschaamd om naar de dokter of de spoed te gaan.” In een later stadium is de schade vaak niet meer te herstellen.

Krak

Asdourian behoorde tot de twee categorie. “Zodra ik die krak hoorde wist ik dat mijn ergste nachtmerrie werkelijkheid was geworden. Ik heb een paar keer diep ingeademd om dan meteen een ambulance te bellen.” Aangekomen in het ziekenhuis werd Asdourian aan een batterij van onderzoeken onderworpen. “De eerste test was om te zien of ik nog kon urineren. Dat lukte niet. Als je niet kan plassen zit je met een tikkende tijdbom.”

Na een cystoscopie (een onderzoek waarbij men met met een klein cameraatje in de urinebuis kijkt nvdr.) bleek dat Asdourian een ernstige penisbreuk opgelopen had. Gelukkig voor hem kende het verhaal een goede afloop. Na vier weken revalidatie kon hij terug urineren en enkele maanden later kon hij terug normaal seksueel functioneren.