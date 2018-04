Toerist eet volledige spacecake op en valt naakt van zevende verdieping aan dijk van Oostende

Oostende - Een Nederlander kwam in Oostende om het leven na een val van de zevende verdieping. De man sprong volgens de eerste vaststellingen zelf, compleet in de war na het eten van spacecake. “Mensen onder invloed stappen wel vaker door het venster, omdat ze denken dat ze zich op het gelijkvloers bevinden”, zegt toxicoloog Jan Tytgat.

Drie Nederlandse vrienden waren afgelopen weekend vanuit Nederland naar Oostende afgezakt voor een weekendje aan zee. Ze huurden een appartement op de zevende verdieping in residentie La Regence langs de Albert I-promenade. Zaterdagmiddag besloten de kameraden om cannabis te gebruiken. Omdat Bob D. (26) het niet voor roken had, hadden ze voor hem een spacecake bij. De twintiger zou niet onmiddellijk het effect van de cannabis ­gevoeld hebben en bleef ­daarom eten. Volgens zijn kameraden had hij de volledige cake opgegeten. Niet veel later besloot hij te gaan slapen. Toen de twee anderen rond 20 uur weer bij het appartement aankwamen, zagen ze de ambulance nog voor de deur staan. Bob D. was tijdens hun afwezigheid naar beneden gesprongen.

Toxicoloog Jan Tytgat. Foto: Dirk Vertommen

Hij belandde op de binnenkoer van de kelderverdieping van Ristorante Marina. Het was chef-kok Randy Degroote die de akelige ontdekking deed. Het slachtoffer bewoog niet meer en lag naakt op de binnenkoer. Degroote probeerde de man nog tegen beter weten in te reanimeren. “Hij had nog een hartslag, maar die was te zwak om hem erdoor te krijgen.”

Hallucinaties

De eerste vaststellingen wijzen erop dat het slachtoffer tijdens de afwezigheid van zijn vrienden in een psychose belandde door de cannabis. Dat komt volgens toxicoloog Jan Tytgat vaker voor, al is het uitzonderlijk dat het na cannabisgebruik tot zulke dramatische gevolgen leidt. Hallucinaties kunnen er volgens Tytgat voor zorgen dat je zintuigelijke waarnemingen door elkaar slaat. “Mensen onder invloed van hallucinogenen kunnen zich defenestreren. Dat is bijna een medische term geworden om aan te geven dat ze zich letterlijk uit het venster gooien. Die mensen denken dat ze gewoon de deur uitstappen op het gelijkvloers. Omdat ze niet meer beseffen dat het om het raam van de zevende verdieping gaat.”

Het parket van Brugge bevestigt dat er een onderzoek loopt naar het verdachte overlijden. De vrienden van Bob D. werden opgepakt en legden niet onmiddellijk dezelfde verklaring af. De twee werden 48 uur vastgehouden, maar mochten uiteindelijk naar huis. Het parket wil voorlopig niet meer over de zaak kwijt.