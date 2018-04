Loopbaancheques leiden soms naar charlatans en “pure kwakzalverij”

Sinds de invoering van de loopbaancheque in 2013 zijn er al een kleine 85.000 van gebruikt. Mensen die professioneel op een dood spoor zitten, kunnen er goedkoop advies mee inwinnen bij erkende centra. Al biedt dat geen garantie op kwaliteit, onthult het wetenschapsmagazine EOS.

“U hebt een recht voorhoofd: dat wijst op een analytische geest. Uw ooropening is groot, wat brede interesses verraadt. Uw neus staat ietwat scheef naar rechts, wat erop wijst dat de ratio bij u overheerst.” Deze en andere weinig wetenschappelijk klinkende woorden kreeg EOS-journalist Dieter De Cleene te horen toen hij aanklopte bij TalentTester, een bedrijfje dat via “karakterkunde” – “een combinatie van schedelleer, gelaatkunde en kiembladenleer”, zo leert hun website – mensen helpt die hun carrière willen heroriënteren.

Vlaamse subsidies

“Wat mij nog het meest verontwaardigde, was dat het bedrijfje in kwestie erkend is door de Vlaamse overheid. Dan zou je toch verwachten dat het betrouwbaar en doeltreffend is”, zegt De Cleene. “Zeker wanneer je er met loopbaancheques kunt betalen.” Sinds de invoering in 2013 zijn daar al bijna 85.000 van opgenomen, zo leren cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Zo’n cheque kost de gebruiker maar 40 euro en geeft recht op vier uur loopbaanbegeleiding ter waarde van 550 euro. De Vlaamse overheid past dus voor elke cheque 510 euro bij.

“Daarom moeten alle erkende loopbaancentra aan een aantal kwaliteitseisen voldoen inzake ervaring, visie op loopbaanbegeleiding en deskundigheid”, zegt VDAB-woordvoerder Shaireen Aftab. De Vlaamse arbeidsbemiddelaar heeft al 232 loopbaanbegeleiders en -centra erkend, actief op 2.500 locaties. Een daarvan blijkt dus het bedrijfje waar de EOS-journalist ging aankloppen: “Ondanks die erkenning waren de experts die ik achteraf sprak unaniem: pure kwakzalverij, hopeloos achterhaald, te hoge foutenmarge, een rapport dat leest als een horoscoop en waarin iedereen wel iets vindt dat klopt...”

“Gebakken lucht”

“Er wordt in het wereldje van de loopbaancoaching helaas wel meer gebakken lucht verkocht”, bevestigt arbeidspsychologe Nele De Cuyper van de KU Leuven. “Er mag dus wel wat meer aandacht zijn voor de wetenschappelijke onderbouw. Het moet misschien niet zo strikt zijn als bij de terugbetaling van medische kosten, maar toch...” Haar collega Marijke Verbruggen, die doctoreerde op het onderwerp, betreurt dat er in ons land “geen inhoudelijke certificering mét bijscholingsplicht” geldt voor loopbaancoaches. Maar de loopbaancheques, die verdedigt ze wel: “Die hebben ervoor gezorgd dat de drempel om hulp te zoeken en de carrière in eigen handen te nemen, lager is komen te liggen. Laten we dus het kind niet met het badwater weggooien. Vooral omdat veel loopbaancentra wel degelijk zeer goed werk leveren.”

Dat laatste benadrukt ook minister Muyters. “We hebben in oktober vorig jaar trouwens het decreet op de loopbaancentra verstrengd, met name inzake beroepsbekwaamheid, vakkennis en methodieken. Bedrijven die al erkend waren, zoals TalentTester, hebben nog tot 30 juni om een dossier in te dienen als ze hun erkenning willen behouden. Dan is het aan de VDAB om de inhoudelijke screening uit te voeren.”

Nancy Steels van TalentTester maakt zich echter geen zorgen. “Dit is nogal publiciteit, hé”, klinkt het. Al blijft ze wel achter haar methode staan: “Onbekend maakt onbemind, en als je met iets nieuws op de proppen komt, krijg je altijd kritiek. Ik kan enkel zeggen dat de meesten die bij ons zijn langsgeweest, zeer tevreden zijn.”