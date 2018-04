CLUBNIEUWS. Leko grijpt in, Anderlecht scout Zwitsers international

Na de nul op zes op verplaatsing is het voldoende geweest voor Ivan Leko. Anderlecht heeft mogelijk nog een nieuwe middenvelder op het oog. En de naam van Besnik Hasi zingt rond bij twee eersteklassers. Al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE

Na de nul op zes op verplaatsing is het voldoende geweest voor Ivan Leko. Als de Kroaat zijn plannen van op training doortrekt, staan er vanavond tegen Charleroi opnieuw twee spitsen op het veld voor Club Brugge: Abdoulay Diaby en Wesley. Lior Refaelov is het slachtoffer van dienst. “We waren te veel bezig met mooi voetbal en niet meer met rendement”, is Leko duidelijk.

Club Brugge snakt na de verplaatsingen in Gent en Anderlecht weer naar een wedstrijd in het eigen vertrouwde Jan Breydelstadion. “Ja, ik ben blij dat we weer thuis spelen”, zegt trainer Ivan ­Leko. “Ik heb er goesting in om er met een kleine 30.000 fans weer vol tegenaan te gaan.” Een speciale actie heeft sfeergroep Blue Army – het is ook een match tegen máár Charleroi – niet voorzien, de gebruikelijke steun zal er wel zijn. En die zal nodig zijn. Hoewel de statistieken van Club Brugge in het Jan Breydelstadion ook dit seizoen weer fantastisch ogen, liet blauw-zwart in de reguliere competitie twee keer punten liggen in eigen huis: tegen Genk en tegen... Charleroi. Club is gewaarschuwd.

ANDERLECHT

Na Yevhen Makarenko heeft Anderlecht mogelijk nog een nieuwe middenvelder op het oog: Pajtim Kasami. De Macedonische Zwitser is een ploegmakker van Ilombe Mboyo bij de Zwitserse degradatiekandidaat FC Sion en werd al meermaals gescout door paars-wit. Kasami is 25 en heeft twaalf caps voor Zwitserland op zijn naam staan. De laatste keer dat hij minuten vergaarde, dateert wel al van twee jaar terug. Kasami speelde in het verleden onder meer voor Palermo, Fulham en Olympiakos en maakte pas afgelopen zomer de overstap naar Sion. Daar groeide de polyvalente middenvelder – hij kan centraal, rechts, verdedigend en aanvallend uit de voeten – al snel uit tot sterkhouder. Hij was dit seizoen al goed voor vijf goals en vier assists. Kasami heeft in Zwitserland nog een contract tot 2020.

STVV/WAASLAND-BEVEREN

Besnik Hasi (46) is weer als vrije trainer op de markt. In december dreigde de Kosovaar nog met een proces tegen Olympiakos om zijn volledige ontslagvergoeding te krijgen en kon hij moeilijk elders aan de slag, maar er is een financieel compromis gevonden met de Grieken. Hasi werd in september 2017 na drie maanden ontslagen bij Olympiakos, ondanks kwalificatie voor de Champions League.

Ondertussen zingt zijn naam rond als nieuwe coach bij Sint-Truiden en Waasland-Beveren, waar het lot van respectievelijk Jonas De Roeck en Sven Vermant bezegeld is. Volgens bepaalde bronnen werd Hasi vorige week al gespot in de buurt van Stayen, maar alle partijen ontkennen voorlopig elk contact. De ambitieuze Japanse eigenaars van STVV willen wel een ervaren coach en de gewezen middenvelder werkte al bij Anderlecht, Legia Warschau en Olympiakos. Als ook Waasland-Beveren geïnteresseerd is, kunnen het nog boeiende onderhandelingen worden. Hasi wil in ieder geval graag weer aan de slag.

EUPEN

Als het bestuur van KAS Eupen volgend seizoen verder wil met Claude Makélélé, dan is er werk aan de winkel. De 45-jarige Fransman heeft een contract tot 2020 bij Eupen, maar wil alleen blijven als de club volgend seizoen meer ambieert dan enkel het behoud. Makélélé eist dan ook dat zijn kern fors versterkt wordt voor het komende seizoen. Krijgt hij die garantie niet, dan houdt hij het wellicht voor bekeken.

De 72-voudige Franse international is één van de kandidaten om bondscoach te worden van Kameroen, al blijft hij dat zelf met klem ontkennen.

KAA GENT

Voor het eerst sinds het titelseizoen 2014-2015 verkocht AA Gent minder abonnementen voor Play-off 1 dan voor het reguliere seizoen. Met 17.414 verkochte abo’s scoren de Buffalo’s nog meer dan behoorlijk, maar het gaat toch om 519 fans die hun abonnement niet hebben verlengd. In vergelijking met vorig seizoen verkocht Gent dan weer 980 abonnementen minder voor Play-off 1. Maar met een bezettingsgraad van 97 procent tijdens de eerste twee thuis- duels in Play-off 1 kunnen de Buffalo’s door de losse ticketverkoop dan weer tevreden zijn. Conclusie: AA Gent heeft met de Ghelamco Arena meer dan ooit een sta-dion op maat, een eventuele uitbreiding is nu niet aan de orde.

OH LEUVEN

OHL wil centrale verdediger Elliott Moore (21), die gehuurd wordt van Leicester City, graag nog een jaartje langer houden. De verschillende partijen zijn aan het praten en het is zeker niet zo dat de club uit de Premier League zijn voormalige beloftekapitein absoluut snel terug wil. Ook de jonge Engelsman zelf, die de laatste weken ook in Leuven de aanvoerdersband draagt, staat open voor een verlengd verblijf.

KV KORTRIJK

Larry Azouni liep eind februari een meniscusletsel op en zijn revalidatie zat er bijna op. Hij trainde sinds kort opnieuw mee met de groep en stond op het punt fit verklaard te worden. Maar hij krijgt nu af te rekenen met last van de hamstrings. Zijn seizoen zit er mogelijk op, al hoopt hij nog de laatste twee wedstrijden te spelen maken om zo kans te maken op deelname aan het WK met Tunesië. De concurrentie op het middenveld is niet mals. “Ik hoop om me nog te kunnen tonen, maar het kan ook zijn dat die te vroeg komen. Het is hard, maar ik zal er alles aan doen om sterker terug te keren”, aldus Azouni.

ZULTE WAREGEM

Wie de derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk aanstaande vrijdag wil bijwonen, zorgt er maar beter voor dat hij zijn ticket op tijd haalt. Nog tot en met vrijdag 17.30 uur kunnen tickets gekocht worden in de Essevee Shop. Abonnees kunnen tot vier kaartjes aankopen. Diegenen die geen abonnee zijn, kunnen met hun identiteitskaart één ticket aanschaffen. Deze veiligheidsvoorschriften zijn alleen van tel voor de derby tegen KV Kortrijk.

KRC GENK

Jere Uronen geraakt waarschijnlijk fit voor Anderlecht, hij werd dinsdag uit voorzorg vervangen. Het zou enkel om een verkramping van de hamstrings gaan, niet om een verrekking.

WAASLAND-BEVEREN

De spelers van Waasland-Beveren werden daags na het gelijkspel op het veld van Moeskroen (1-1) niet op de club verwacht voor de gebruikelijke recuperatietraining. Trainer Sven Vermant gaf iedereen een dagje vrijaf. Thuis moesten ze echter wel individueel een loopprogramma afwerken.