Hein Vanhaezebrouck: “Standard kan zeker een bedreiging vormen voor ons”

Anderlecht verloor woensdagavond met 2-1 in Luik en ziet Standard na vier speeldagen naderen tot op drie punten. “Standard kan zeker een bedreiging zijn voor ons en voor AA Gent”, waarschuwde Vanhaezebrouck achteraf op de persconferentie. “Het is een ploeg met veel kwaliteit en dan komen Luyindama en Mpoku binnenkort nog terug. Dan hebben ze in de breedte wel wat. Terwijl wij allicht met de dunste spoeling van alle ploegen in Play-off 1 zitten.” Vanhaezebrouck zag ondanks de nederlaag een “goede en mature wedstrijd van zijn ploeg. Maar finaal is het héél simpel: als je de mogelijkheden niet afmaakt, heb je weinig kansen om een wedstrijd te winnen.”