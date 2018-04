Duitse jihadist betrokken bij 9/11 gevangengenomen in Syrië

In het noorden van Syrië hebben Koerdische milities een jihadist gevangengenomen die betrokken was bij het plannen van de aanslagen op 11 september 2001 in New York. Dat meldt een commandant van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), die zegt dat de man nu wordt ondervraagd.

Mohammed Haydar Zammar is een vijftiger die geboren is in Syrië, maar de Duitse nationaliteit heeft. Hij zou voor de aanslagen op 11 september jihadisten gerekruteerd hebben voor Al Qaeda.

Niet lang na de aanslagen, in december 2001, werd hij tijdens een CIA-operatie gevangengenomen in Marokko, waarna hij werd uitgeleverd aan Syrië. Daar werd hij vastgehouden in de beruchte gevangenis Far’ Falastin van de Syrische inlichtingendiensten.

In zijn geboorteland zat Zammar uiteindelijk vast tot 2013, toen hij tijdens de Syrische burgeroorlog werd vrijgelaten in het kader van een gevangenenruil met een rebellengroepering. Het voormalige Al Qaeda-lid sloot zich daarna meteen aan bij terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS).