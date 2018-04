Laatste twee Soedanezen gescreend in omstreden missie uit ons land gezet

De laatste twee Soedanezen die in gesloten centra verbleven en werden gescreend door de omstreden identificatiemissie waarbij ambtenaren van het Soedanese regime naar België afzakten, zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gerepatrieerd. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Volgens Francken werd de ene via het Turkse Istanboel en de andere via het Egyptische Caïro teruggestuurd. “De vluchten verliepen zonder incidenten”, zegt de staatssecretaris.

De identificatiemissie met de hulp van Soedan veroorzaakte in september vorig jaar een controverse na getuigenissen over folterpraktijken op uitgewezen Soedanese migranten in hun thuisland. Het terugsturen van Soedanezen werd toen opgeschort in afwachting van een rapport van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, dat stelde dat er “geen bewijzen” waren van foltering.