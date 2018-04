Man gearresteerd nadat zijn zwangere vriendin dood in valies wordt gevonden

De 21-jarige Shannon Mani was vijf maanden zwanger, maar dat hield haar vriend niet tegen de Amerikaanse studente bij een ruzie te doden. Ook hun baby liet het leven.

Shannon Mani werd afgelopen vrijdag door haar ouders opgegeven als vermist. Ze was haar jongere broer niet gaan ophalen aan zijn school en ze kwam niet opdagen op haar werk in Milwaukee (Wisconsin).

Haar vriend Quentin Neal (27) zei dat hij Shannon niet gezien had en niet wist waar ze was, maar toen haar ouders hem zeiden dat ze naar de politie zouden gaan, reageerde hij vreemd en zei hij dat hij niet zou meegaan.

De speurders slaagden erin toegang te krijgen tot Shannons Apple Watch en vonden een gesprek met Quentin: hij vroeg of ze nog kwam, zij antwoordde dat ze er bijna was.

De politie voerde daarop een huiszoeking uit bij de man. Bloedsporen die op verschillende plekken in het huis werden gevonden, dwongen de vriend tot bekentenissen.

Fatale ruzie

Shannon Mani. Foto: Facebook

Hij vertelde de politie dat ze ruzie hadden gekregen. Hij zou Shannon een geweer hebben getoond dat hij pas had gekocht, en zij zou dat uit zijn handen hebben getrokken hebben en op hem gericht. Ze zou de trekker overgehaald hebben, maar omdat de veiligheid er nog op zat, zou er geen schot gelost zijn.

Volgens Quentin schoot hij haar daarna twee keer in het hoofd, waarna ze van de keldertrap viel. Ze zou hem opnieuw hebben geprobeerd aan te vallen, met een mes dat ze uit de keuken had genomen, maar hij nam ook dat af en stak haar ermee.

De man gaf aan de politie toe dat hij haar lichaam in een vuilniszak stak, en die zak in een valies, die hij in een opbergplaats verstopte die hij huurde. Hij verstopte ook haar wagen en bezittingen.

Zondag vond de politie de jonge vrouw inderdaad in een valies in de opbergplaats. Er kleefde duct tape over haar ogen, polsen en enkels, en haar gezicht was bedekt met een zwarte zak.

Spanningen omdat ouders hem niet mochten

Quentin Neal moest dinsdag voor het eerst voor een rechter verschijnen wegens doodslag en doodslag op een ongeboren kind. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij een levenslange celstraf.

Een motief is niet bekendgemaakt, maar de man vertelde de politie dat er spanningen waren in hun relatie omdat Shannons ouders hem niet mochten.