Mireille Gram opgepakt in psychiatrisch ziekenhuis

Mireille Gram (51), de Kipling-ergename die veroordeeld is voor een moordpoging op haar twee dochters, is woensdag opgepakt in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Normaal moest ze zich aanmelden in de gevangenis om haar resterende celstraf uit te zitten, maar daar kwam ze dus niet opdagen.

Gram sneed in september 2015 een van haar dochters de keel over. Het meisje kon zich met hulp van haar zus loswrikken en overleefde ternauwernood. De Kipling-erfgename werd in eerste aanleg veroordeeld tot veertien jaar cel. Maar eind januari velde de rechter in beroep een veel milder arrest: vier jaar cel. Gram mocht meteen de gevangenis verlaten, in afwachting van een enkelband. De vrouw beloofde bovendien aan de rechter dat ze haar leven weer op de rails zou proberen te krijgen, en dat ze een zinvolle bezigheid zou zoeken.

Maar amper enkele weken later kwam het nieuws dat Gram een zelfmoordpoging ondernomen zou hebben, waarna ze in het ziekenhuis werd opgenomen.

Psychiatrie

Maandag moest de vrouw zich normaal melden in de Antwerpse gevangenis om de rest van haar celstraf uit te zitten, maar ze daagde dus niet op. “Ze zag enorm op tegen de celstraf”, aldus haar advocaat John Mees in Het Laatste Nieuws. Een extra sanctie riskeert Gram niet, maar dit kan later wel meespelen ze voor de strafuitvoeringsrechtbank een vervroegde vrijlating vraagt. Op korte termijn zal voor haar een plaats gezocht worden in een andere gevangenis, eventueel met een psychiatrische afdeling.

Op advies van haar dokter was ze naar het psychiatrisch ziekenhuis getrokken.