Opdracht van duivel of moordzuchtige kinderoppas: rechter velt oordeel over moordenares van Lucia (6) en Leo (2)

Ze probeerde nog ‘ontoerekeningsvatbaarheid’ te pleiten, maar nu is Yoselyn Ortega dan toch veroordeeld voor de moord op haar twee oppaskindjes. De 55-jarige kinderoppas joeg de zesjarig Lucia Krim en haar tweejarig broertje Leo op een gruwelijke manier de dood in, toen ze thuis in hun appartement in New York op hen moest letten.

“Ik zag een vrouw schreeuwen en huilen”, getuigde agent Luis Sandoval tijdens het proces. Hij zag hoe de driejarige Nessie haar panikerende moeder Marina zag troosten en steeds bleef zeggen: ‘Alsjeblieft mama, niet wenen’. De met bloed besmeurde badkamer in het appartement was de grillige plaats waar de politieman nog probeerde om de kinderen te reanimeren. “Tot een collega tegen me zei dat het genoeg was. ‘Ze zien blauw’, zei hij tegen me.”

Marina en Kevin Krim, de ouders van de twee kinderen, terwijl ze buitengaan na hun getuigenis in de zaak van de moordenaar. Foto: BELGAIMAGE

Voor Lucia (6) en Leo (2) kwam alle hulp te laat op die noodlottige dag in oktober 2012. Kinderoppas Ortega had hen genadeloos vermoord, terwijl hun moeder en zusje in het zwembad aan het spelen waren. Na de gruwelijke daad stak de Dominicaanse vrouw zichzelf in de hals, maar ze overleefde uiteindelijk haar verwondingen.

Onbegrijpelijke daad

Tijdens het proces stond de schuldvraag centraal. Want had Ortega de kinderen moedwillig vermoord, of was er sprake van verzachtende omstandigheden? De kinderoppas zelf pleitte “onschuldig”, omdat ze ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Volgens haar advocaten had ze een mentale stoornis en geloofde ze dat “de duivel het haar had opgedragen”. Ook de zus van Ortega getuigde daarover: volgens Milady Garcia hadden de ouders moeten merken dat haar zus getroebleerd was en hadden ze haar dringend wat vakantie moeten geven.

De rechter volgde dat relaas niet. Hij hoorde hoe Ortega zich al wekenlang vreemd gedroeg. “Ze klaagde in het Spaans dat ze niet genoeg betaald werd. Toen ik zag hoe zij zich gedroeg, zei ik tegen mezelf en een andere nanny dat ik met mijn kinderen niet in haar buurt wilde komen”, getuigde haar collega Chelsea Andrews. Ook in haar getuigenis aan de politie twee dagen na de moorden zei Ortega hoe verschrikkelijk ze het vond dat ze het appartement aan de dure Upper West Side moest kuisen. “Ik moest alles doen én tegelijk op de kinderen letten. Ik werkte als babysitter, maar zij (moeder Marina Krim, nvdr.) wilde dat ik alles deed. Ik moest vijf uur per week kuisen.”

Verdict gevallen

Nu is het verdict gevallen: volgens de jury is Ortega wel degelijke toerekeningsvatbaar. “De vrouw heeft gehandeld uit jaloezie tegenover haar werkgeefster, de moeder van de kinderen, omdat die ‘rijk en gelukkig’ was”, klonk het. Daarom verklaarde de rechter haar ‘schuldig’. Toen die woorden klonken barstte Kevin Krim, de vader van de twee kinderen, in tranen uit. Ortega wacht nu een levenslange gevangenisstraf.