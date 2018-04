Als u wil surfen naar de website JinnihBeels.be komt u terecht bij… Groen

Antwerpen - Het zit de Antwerpse SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels niet mee. Ze zit niet alleen in de problemen met haar nummer twee op de lijst Tom Meeuws, maar ook het internet doet nu rare dingen. Wie surft naar JinnihBeels.be komt uit op de nationale website van Groen.

Zowel Jinnih Beels als Antwerps Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien vallen uit de lucht. “Ik weet hier helemaal niets van“, zegt Van Besien. Hetzelfde valt te horen bij Beels. Haar persoonlijke website is trouwens Jinnih.be en niet JinnihBeels.be.

Die laatste website blijkt te zijn geregistreerd in november vorig jaar door een zekere Yu Long in China. Waarom deze link een verbinding maakt met de linkse concurrent Groen is een raadsel.