Foto van noodlanding horrorvlucht toont aan dat je maar beter oplet tijdens veiligheidsinstructies

Het nieuws van het dodelijke ongeval op een vliegtuig van Southwest Airlines, waarbij een vrouw door een verbrijzeld raampje werd gezogen, ging de wereld rond. Maar ook foto’s van tijdens dat noodlottige incident werden verspreid. Meerdere passagiers maakten beelden tijdens de crash. Op die foto’s valt echter ook op dat die passagiers de veiligheidsinstructies bijna allemaal fout toepassen.

Boeing 737 vloog woensdag van op de New Yorkse luchthaven LaGuardia richting Dallas. 40 minuten na opstijgen ontplofte de motor aan de linkerkant van het vliegtuig. Brokstukken verbrijzelden een van de vliegtuigraampjes. De vrouw die vlakbij dat raampje zat, werd door het verschil in luchtdruk naar buiten gezogen door dat raampje. Andere passagiers konden haar nog tegenhouden, maar de vrouw, de 43-jarige Jennifer Riordan, overleed nadien aan haar verwondingen. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Philadelphia.

Ook Marty Martinez zat op die noodlottige vlucht. Hij begon tijdens de noodlanding te filmen. Hij maakte een Facebook Live-video en fotografeerde zijn medepassagiers. Zijn beelden gingen de wereld rond. Op sociale media komt er nogal wat commentaar op. Het valt namelijk op dat bijna alle passagiers het zuurstofmasker dat bij een noodlanding uit het plafond valt, verkeerd op hebben. De passagiers bedekken met het masker hun mond, maar niet hun neus. En dat is dus fout. Nochtans wordt tijdens instructievideo’s of door het boordpersoneel voor het opstijgen uitgelegd hoe dit correct moet toegepast worden. “Mensen, let alsjeblieft op als de stewardessen de veiligheidsuitleg doen. Dat is voor je eigen veiligheid! Je hebt maar een bepaalde ’tijd van helderheid’ en daarna verlies je je bewustzijn”, reageert Lisa Marie Friedhoff, een stewardess, op de Facebookfoto’s van Martinez.

“We leggen het 10x per dag uit”, zegt een andere steward in de reacties. “Dat niemand die instructies volgt, is duidelijk.”

Dommelt u ook al in op het moment dat het boordpersoneel de veiligheidsinstructies geeft en volgt u nauwelijks nog wat er op dat moment gezegd wordt? De kans dat er iets ernstig gebeurt, is klein. Maar deze foto toont dat u dat in het vervolg beter wél doet. “Dit bewijst dat die instructies geen grap zijn”, klinkt het nog op sociale media.