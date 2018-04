Koning Albert II in ziekenhuis opgenomen met hartproblemen

Koning Albert II heeft hartproblemen, zo meldt het Koninklijk Paleis in een persbericht. De voormalige koning lijdt aan een aortaklepstenose, een vernauwing van de uitstroomopening van de linkerhartkamer.

De 83-jarige Albert ondergaat donderdag enkele onderzoeken voor hartproblemen, zo meldt het Paleis. De onderzoeken moeten bepalen welke behandelingen de vorst nadien zal moeten ondergaan.

De 83-jarige Albert lijdt aan een aortaklepstenose. “Die vereist de uitwerking van een behandeling die aangepast is aan zijn situatie. Het gaat dus zeker niet om een spoedgeval”, aldus het Paleis. “Normaal gezien zal de koning donderdag of vrijdag het ziekenhuis al mogen verlaten. Koningin Paola is wel bij hem.”

Een aortaklepstenose betekent dat er een vernauwing is van de aortaklep, die daardoor niet wijd genoeg open kan. De aortaklep zorgt er normaal gezien voor dat het bloed, dat van de linkerkamer naar de rest van het lichaam gepompt wordt, niet naar het hart kan terugkeren.

Albert II was in totaal net geen twintig jaar koning van België: van 9 augustus 1993 tot 21 juli 2013. Op de nationale feestdag van vijf jaar geleden deed hij troonsafstand en werd hij opgevolgd door zijn oudste zoon Filip. Hij is al langer een hartpatiënt. Zo onderging hij in 2000 al een viervoudige overbrugging wegens een kransslagadervernauwing.