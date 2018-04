Aron Berger meet schade op na CD&V-debacle: “Ik denk dat De Wever een beetje gewonnen heeft”

Antwerpen - Het politieke verhaal van Aron Berger bij CD&V zat er al op voordat het begonnen was. Toch verwijt de chassidische jood lijsttrekker Kris Peeters niets, al sluit hij niet uit dat hij alsnog aan politiek gaat doen bij een andere partij. Misschien de N-VA, waar burgemeester Bart De Wever volgens Berger “hiermee wel een beetje gewonnen heeft”?

Berger vindt het jammer dat zijn passage bij de CD&V voorbij is. Lijsttrekker Kris Peeters wou hem de negende plaats op de Antwerpse lijst bieden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Er kwam veel protest op dat voorstel, onder andere omdat Berger vanuit zijn geloof vrouwen de hand niet wil schudden. “Nu word ik beschouwd als een ultrachassidische jood, een extremist. Maar ik ben een normale man, en wil dat alle joden zich goed integreren in België”, zegt Berger in De Ochtend op Radio 1.

“Daar heb ik heel, heel veel voor gedaan. De joodse gemeenschap maakt deel uit van het DNA van Antwerpen, omdat wij hier al zo lang zijn. Maar blijkbaar zijn we nog niet genoeg geïntegreerd, misschien zijn we nog niet welkom genoeg in België. Zolang we in Antwerpen in onze gesloten kring blijven, is dat geen enkel probleem. Maar naar buiten komen, dat is toch iets moeilijker. Of ik daar begrip voor kan opbrengen? Begrip, dat weet ik niet. Maar er zal toch een bepaalde dialoog gevoerd moeten worden met onze gemeenschap.”

Berger verwijt Kris Peeters niets: “Wat kon hij doen?” Foto: BELGA

“Al tientallen vrouwen ontmoet”

Op radiozender Joe gaf Berger ook meer uitleg bij het religieuze gebod dat vrouwen handen geven verbiedt. “Iedereen wordt als kind maar aangeleerd wat het als kind wordt aangeleerd. En dus respecteren we dat. En het is niet omdat ik in de politiek zou gaan, dat ik dat moet veranderen. Ik doe al meer dan twintig jaar zaken, en ik heb al tientallen keren vrouwen ontmoet: Belgische en buitenlandse en noem maar op. En in die periode heb ik met het volle respect nog nooit een hand gegeven. Iedereen kon dat begrijpen, dat was nooit een probleem.”

Toch ziet Berger een mogelijke uitzondering. “Moest het een persoon zijn van hogere rang, dan kon ik het misschien op voorhand afspreken, maar verder was dat nooit een probleem.”

“Het ging niet over politiek, maar over religie. Dan was de keuze snel gemaakt”

Ondanks alle heisa zijn de politieke ambities van Berger nog niet gekoeld. Op de lijn met CD&V zit ondertussen te veel ruis, de gesprekken liggen volledig stil. “Ik wil geen tijd verspillen met dingen die niets opbrengen”, aldus Berger. Maar hij verwijt lijsttrekker Kris Peeters niets. “Wat kon hij doen? We waren in een dode hoek terechtgekomen. De keuze die ze mij gegeven hadden (Peeters stelde voor om Berger vrouwen met een handschoen toch vrouwen de hand te laten schudden, nvdr.), kwam niet overeen met de mensen die ik vertegenwoordig. Dan had ik zelf geen keuze meer”, zegt Berger.

Naar eigen zeggen had hij gisteren ook snel door dat zijn kandidatuur bij CD&V een snelle dood beschoren was. “Ik heb het debat de dagen ervoor gevolgd, en ik had maar één keuze meer. Het ging helemaal niet over politiek, maar over religie. Dan was de keuze snel gemaakt.”

De Wever klonk uitgerekend gisteren met Peeters op de lancering van een nieuw Antwerps bier Foto: ISOPIX

“Ik denk dat De Wever een beetje gewonnen heeft”

Berger sluit niet uit dat hij met een andere partij in zee gaat. “Ik heb altijd al politieke ambities gehad. Ik denk niet dat het zal lukken om voor deze verkiezingen nog ergens binnen te geraken, maar ik heb wel nog altijd politieke ambities.”

Volgens Berger is bij uitstek de relatie met N-VA goed. “Er zijn veel overeenkomsten tussen N-VA en de joodse gemeenschap.” Bart De Wever zei eerder te betreuren dat de joodse gemeenschap van Antwerpen te kijk werd gezet. “Ik denk dat hij voor een groot deel gelijk had en dat hij hiermee wel een beetje gewonnen heeft”, aldus Berger.