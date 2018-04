Twintig pasgeboren lammetjes gedumpt in vuilniszakken

In het Nederlandse Marum (Groningen) zijn deze week twintig pasgeboren lammetjes dood teruggevonden in vuilniszakken. Wie de diertjes heeft gedood en achtergelaten, is nog niet bekend.

De lammetjes, amper een paar dagen oud, waren verspreid over drie vuilniszakken. Een medewerker van de gemeente Grootegast trof ze aan de Leidijk aan.

Het is niet duidelijk wie de lammetjes gedood heeft of heeft achtergelaten. Het is ook niet duidelijk of de dieren al dood waren op het moment dat ze gedumpt werden.

- Opgepast, schokkende foto -

Een paar jaar geleden had de regio al eens te maken met een gelijkaardig incident. Toen bleek dat een hobbyboer de lammetje had achtergelaten omdat hij niet wilde betalen voor de afvoer van de dode dieren. Of dat ook nu het geval is, moet de politie nog onderzoeken. Er wordt alleszins ook gezocht naar de herkomst van de vuilniszakken. De politie heeft ook op sociale media een oproep gesignaleerd. “Wij willen er graag achter komen wie er verantwoordelijk is voor het dumpen van deze diertjes. Heeft iemand iets gezien of gehoord? Of weet je iemand die een behoorlijk aantal lammetjes mist?”, klinkt het bij politie Ommelanden West.

Er wordt alleszins geschokt gereageerd op de vondst. “Walgelijk, dit maakt me ontzettend boos en verdrietig”, klinkt het onder andere. Of ook: “Wat erg” of “Wat afschuwelijk”.