Kettingbotsing met zes wagens veroorzaakt verkeersellende op E314

Heusden-Zolder - Een kettingbotsing met zes voertuigen heeft donderdagochtend de nodige verkeersellende veroorzaakt op de E314 in Heusden-Zolder, in de richting van Lummen.

Een eerste aanrijding met enkel stoffelijke schade gebeurde kort voor 8 uur op de E314 in de richting van Nederland. In de daarop ontstane kijkfile richting Lummen kwamen vervolgens eerst vier en vervolgens zes voertuigen met elkaar in botsing. De brandweer van de zone Zuid-West Limburg moest twee inzittenden uit hun wagen halen. Het tweetal is met verwondingen afgevoerd.

Het verkeer richting Lummen en Leuven moest de E314 een tijdlang verlaten via de afrit Houthalen. Na een tijdje kon het verkeer via de pechstrook passeren. Richting Nederland ontstond er een kijkfile.

Rond 9.30 uur waren alle betrokken voertuigen weggetakeld en was de rijbaan opnieuw vrij, maar vanaf Genk-centrum stond er nog drie kwartier file. Vanaf Lummen naar Nederland stond er toen nog een kwartier kijkfile.