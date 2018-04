Ze was pas getrouwd en net een uur bevallen van een tweeling. Nu blijft haar man alleen achter met vijf kinderen

Foto: Go Fund Me

Amanda Sawyer (38) was dolblij toen bleek dat ze niet één, maar twee baby’s mocht verwachten. De pasgetrouwde vrouw en haar kersverse echtgenoot Nick Reeder uit het Amerikaanse Fresno keken enorm uit naar de toekomst. Eén uur na de bevalling sloeg het noodlot echter toe. Nu moet haar man zonder haar verder leven en voor hun vijf kindjes zorgen.

Toen Amanda en Nick in november 2017 na vier jaar in het huwelijksbootje stapten, dachten ze dat hun geluk niet opkon. Met een bolle buik keken ze uit naar een tweeling, om hun grote gezin van vijf te komen vervolledigen. Tijdens de bevalling op 9 april straalde Amanda dan ook van geluk, terwijl haar man Kelce en Kaia in zijn armen nam.

Plots verlies

Maar na enkele minuten besefte Nick dat er iets mis aan het gaan was. Amanda voelde zich zien en begon koortsachtig te zweten en haar gezondheid ging razendsnel achteruit. De dokters kwamen in allerijl toegesneld, maar ze konden niets meer doen voor de kersverse moeder. Ze stierf een uur na de bevalling van haar vierde en vijfde kind.

Een gescheurde aneurysma in de hersenen, zo bleek achteraf. De vrouw haar slagaders waren verwijd en nadien gescheurd door de druk tijdens de bevalling. De dokters deden er alles aan om haar te redden, maar de mama maakte geen schijn van kans. Wat één van de gelukkigste dagen van hun leven had moet worden, draaide zo uit in een nachtmerrie, ook voor hun kinderen Caleb (11), Anistyn (6) en Layla (3).

In rouw

De familie probeert nu het plots verlies een plaats te geven. Nick, die als brandweerman werkt, moet zich nu proberen sterk te houden voor zijn vijf kinderen. “Ik moet het kunnen. Ik kan het. Ik ben een brandweerman, ik los dingen op, dat is mijn job. Dus nu ga ik dat ook voor ons proberen. Ik zal ervoor zorgen dat het lukt, maar ik ga alle hulp kunnen gebruiken”, vertelde Nick aan ABC7.

Zijn omgeving sprong dan ook meteen in de bres. Familie en vrienden hebben ondertussen al meer dan 38.000 dollar voor hem ingezameld via een crowdfundingsactie. Bovendien brengen heel wat buurtbewoners de zes familieleden elke dag warm eten, zodat de man zich daar geen zorgen over moet maken, nu hij de praktische zaken rond het overlijden van zijn vrouw moet regelen.

Nick wil zijn verhaal nu verspreiden, om mensen te doen beseffen dat er heel wat vrouwen tijdens de bevalling sterven. “Dit kan iedereen overkomen”, zegt hij tegen de Sacramento Bee. “Koester elk moment!”