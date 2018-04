Sanitaire noodstop, telefoontje of GPS instellen: “Minder dan helft van Belgen respecteert veiligheidsvoorschriften op pechstrook”

Minder dan de helft van de Belgen respecteert de veiligheidsvoorschriften op de pechstrook. Nochtans voelt een ruime meerderheid -acht op tien- er zich onveilig, zo blijkt uit een rondvraag van Vias, het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid. Een op tien gebruikt de pechstrook zelfs om illegale reden, zoals een sanitaire noodstop, om een telefoontje te doen of om zijn navigatiesysteem in te stellen. “Dat is uiteraard verboden en zeer gevaarlijk”, klinkt het.

Een op drie van de bestuurders zegt ooit al eens op de pechstrook te zijn gestopt. In 69 procent van de gevallen was dat wegens autopech, een op tien had een ongeval gehad. Maar daarnaast is er dus een vrij omvangrijke groep die om andere redenen op de pechstrook stopt.

Vias waarschuwt dat het sowieso van groot belang is om de veiligheidsvoorschriften goed te volgen. Dat betekent de gevarendriehoek op 100 meter voor het voertuig plaatsen, een fluohesje aandoen en achter de vangrail plaatsnemen. Maar minder dan de helft van de ondervraagden leeft die regels na, zo blijkt.

Slechts 49 procent stelde de gevarendriehoek op en 48 procent deed zijn fluohesje aan. Meer dan de helft (53 procent) bleef gewoon op de pechstrook staan in plaats van achter de vangrail.

Gebrek aan kennis

Volgens Vias zijn de regels niet altijd goed gekend. Slechts vier op tien weet exact waar hij de gevarendriehoek moet plaatsen. “Die 100 meter komt ongeveer overeen met de remafstand aan 120 km/uur”, stelt het kenniscentrum. Ook bewaart bijna vier op tien zijn fluohesje in de koffer, in plaats van binnen handbereik in de wagen, zoals het moet. “Slechts 25 procent van de Belgen is op de hoogte van deze regel”, stelt Vias vast.

Het kenniscentrum geeft ook nog wat tips. Zo is het raadzaam de wagen zo dicht mogelijk bij de vangrails of in een vluchthaven te parkeren. Zet best ook alle richtingaanwijzers aan. Doe het fluohesje aan voor je uitstapt en laat eventuele passagiers langs de rechterkant uitstappen. Wandel nooit met de rug naar het verkeer gericht. Om de gevarendriehoek 100 meter voor de wagen te plaatsen, stapt men best achter de vangrail. Blijf in geen geval op de pechstrook staan, maar minstens 15 meter achter de vangrail.