Kerncentrales duwen EDF Luminus in het rood

EDF Luminus, de nummer twee op de energiemarkt in ons land, heeft vorig jaar een verlies moeten slikken van 22 miljoen euro. De nucleaire activiteiten wogen zwaar op het bedrijf.

EDF Luminus, dat meer en meer van zijn omzet haalt uit hernieuwbare energie en energiediensten, boekte in 2016 nog een winst van 57 miljoen euro. In 2017 werd het bedrijf evenwel zwaar getroffen door de nucleaire activiteiten. EDF Luminus baat die niet uit, maar participeert in vier kerncentrales in ons land.

“Het stil liggen van centrales, lagere brutomarges en extra provisies voor het beheer van het nucleair afval zorgen voor een verlies van de nucleaire activiteiten van 60 miljoen euro”, aldus topman CEO Grégoire Dallemagne. Dat resulteerde in een nettoverlies in 2017 van 22 miljoen euro. Ook de bedrijfswinst daalde: van 66 miljoen euro winst naar 23 miljoen euro verlies.

Operationeel en industrieel ging het het bedrijf wel voor de wind, aldus de CEO. EDF Luminus verstevigde haar positie als nummer één in onshore windenergie, en het nam opnieuw zes energiedienstenbedrijven over.