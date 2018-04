Waarom speelt Antwerp dit weekend met "QLFOTKIRICTM" en staat Oostende met "Pai" op het veld?

De vijfde speeldag van de play-offs belooft een extra portie amusement voor zowel de voetballers als de supporters. De spelers van Royal Antwerp FC en KV Oostende zullen namelijk spelen met unieke voetbalshirts. Op de rug van de spelers prijken namelijk uitzonderlijk de bijnamen van de spelers, in plaats van hun achternaam. Alle shirts worden nadien geveild voor het goeie doel.

Zeg dus niet langer Jelle Van Damme, dit weekend staat ‘La Machine’ misschien wel in de basis bij Antwerp. Het wordt ook uitkijken of William ‘Preacher’ Owusu voor de derde wedstrijd op een rij zich kroont tot matchwinnaar van The Great Old. De mooiste bijnaam is echter voor Stallone Limbombe, rugnummer 9: QLFOTKIRICTM. De opvallende shirts zijn een initiatief van bierproducent Maes, sponsor van RAFC en KVO: “Want echte maten noemen elkaar bij de bijnaam.”

De meest bekende bijnaam bij Stamnummer 1 zal ook op het shirt prijken: “Eigenlijk hebben de supporters mijn bijnaam gecreëerd, ze zingen het wekelijks tijdens de wedstrijden”, vertelt Geoffry ‘Geoffke Deurne-Noord’ Hairemans. “Ik ben een jongen van Deurne-Noord en groeide op in de schaduw van ‘den Bosuil’. Sinds de strafschop thuis tegen Lommel, is het allemaal nog meer beginnen leven, ik denk dat ik zelfs ooit een standbeeld ga krijgen in Deurne-Noord”, grapt hij.

De Braziliaan Fernando Canesin van KV Oostende speelt dan weer met “Pai” op zijn shirt. Een bijnaam die hij al sinds zijn kindertijd draagt.“Al jaren noemen mijn teammaats en vrienden mij ‘Pai’. Het is het Portugees voor ‘vader’, maar we gebruiken het in Brazilië net zoals je hier in België zou zeggen ‘maatje ‘of ‘copain’. Ik ben dat woord hier ook gaan gebruiken in de kleedkamer en bij wijze van grap zijn mijn ploeggenoten me zo gaan noemen. Intussen is het al helemaal ingeburgerd. Ik vind het geweldig dat ze dit hebben overgenomen. Het is een bewijs van echte vriendschap binnen onze ploeg en het toont aan dat iedereen me ook wel echt graag heeft. ”

Na afloop van de wedstrijd zullen de truitjes ook geveild worden. De opbrengst gaat naar hun respectievelijke goede doelen. Bij KV Oostende is dit VZW Duinhelm, bij Royal Antwerp FC zijn het de Antwerp Streetboys. De spelers van Antwerp zullen hun supporters vooral laten genieten tijdens de opwarming en de hymne, KVO speelt de hele wedstrijd zien met de bijnamen op de rug.

De bijnamen van de spelers van Antwerp:

1. Sinan Bolat- BOLAT

2. Matheus Borges - MATHEUS

7. Reda Jaadi - JR7

8. Ivo Rodrigues - RODRIGUES

9. Stallone Limbombe - QLFOTKIRICTM

10. Romain Habran - ROMS

11. Gouné Niangadou - DJOK&FIER

12. Antonio Jezina - JEZ

15. Dino Arslanagic - EL TACHO

17. Sébastien Siani - VERON

18. Nader Ghandri - TOUNSI

19. William Owusu - PREACHER

20. Geoffry Hairemans - GEOFFKE DEURNE-NOORD

21. Dylan Batubinsika - MAKENZI

23. Joaquin Ardaiz - PAJARO

24. Ritchie De Laet - WITTE

25. Alexander Corryn - BILLIE JEAN

29. Yehor Nazaryna - BRATAN

30. Aurélio Buta - ZAMBUTA

31. Tino-Sven Susic - SULE

37. Jelle Van Damme - LA MACHINE

38. Faris Haroun - PROFESSOR

39. Jens Teunckens - TEUN

58. Obbi Oulare - BIG BABY

60. Sambou Yatabaré - DJANGO

89. Kevin Debaty - DEBS

98. Laurent Mendy - LOLO

99. Jonathan Pitroipa - PIT

Foto: Maes

Foto: Maes