Asielzoekers woedend omdat ze zelf toiletten moeten schoonmaken: “Ik ga de shit van anderen niet opruimen”

De bewoners van een centrum voor asielzoekers in het Nederlandse Alkmaar zijn woedend. Door een aanpassing in het reglement moeten ze vanaf nu zelf de publieke toiletten schoonmaken. “Ik ga de shit van anderen niet opruimen”, luidt het. “Sommige bewoners zijn hartstikke goor.”

Tot voor kort werden de toiletten van het asielcentrum proper gehouden door een professioneel schoonmaakbedrijf, maar door een aanpassing in het reglement moeten de asielzoekers het nu zelf doen. Daarbij komt nog dat ze eerst een sleutel moeten “kopen” alvorens ze de douche- en toiletruimtes binnen kunnen. Ze krijgen de sleutel pas als ze 20 euro borg betalen aan de receptie.

De nieuwe maatregelen vallen allesbehalve in goede aarde bij de bewoners, voornamelijk asielzoekers uit Syrië, Irak en Palestina. “De leiding wil dat we op onze knieën de toiletruimten gaan boenen”, zegt de Palestijn Ahmad. “En dan worden we nog gedwongen om te betalen voor een sleutel. Ze zeggen dat ik moet relaxen, maar hoe kan ik dat doen als ik niet eens kan schijten zonder een sleutel?”

“Ik ben in shock. Is dit Nederland?”, zegt ook de Syriër Abu Barak. “Zelfs de gevangenissen in Syrië zijn beter”, luidt het nog bij een ander.

Volgens Alet Bouwmeester, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werd het reglement aangepast omwille van de slechte hygiëne op de toiletten. “Door de bewoners zelf verantwoordelijk te maken voor de opkuis, zou dit moeten verbeteren”, zegt hij. “Als je naar het toilet gaat, laat je het schoon achter. Dat is onderdeel van onze voorlichting.”

Bewoner Ahmad denkt echter dat het nieuwe reglement tot een echte puinhoop gaat leiden. “Geef me een eigen toilet en ik boen het van onder tot boven. Maar ik ga de shit van anderen niet opruimen. Sommige bewoners zijn hartstikke goor.”

Het asielcentrum in Alkmaar heeft in totaal 500 bewoners.