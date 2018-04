Donker naziverleden van pionier Aspergersyndroom blootgelegd: beroemde dokter stuurde gehandicapte kinderen de dood in

De beroemde pediater Hans Asperger heeft een actieve bijdrage geleverd aan het naziregime, zo blijkt uit een nieuwe studie. De pionier in het onderzoek naar autismespectrumstoornissen zou onder andere de nazi’s geholpen hebben om gehandicapte kinderen te doden.

Hans Asperger is de Oostenrijkse dokter naar wie het syndroom van Asperger werd vernoemd. Hij was de eerste die een vorm van autisme in kaart bracht, in 1944. Dat deed hij vanuit Wenen, in Oostenrijk. De Oostenrijkse hoofdstad, en ook de rest van het land, was op dat moment onderworpen aan het naziregime.

Jarenlang werd beweerd dat Asperger honderden tientallen kinderen heeft gered van de dood of heeft gered van vreselijke experimenten tijdens dat naziregime. Zo zei hij zelf enige tijd voor zijn dood in 1980 dat hij door de Gestapo (de geheime politie van de nazi’s) gezocht werd omdat hij weigerde kinderen aan hen over te leveren.

Berucht hospitaal

Maar een nieuwe studie werpt daar nu een heel ander beeld op. Dokter Herwig Czech, medisch historicus aan de Medische Universiteit van Wenen, heeft 8 jaar lang honderden patiëntendossiers kunnen analyseren waarvan eerder gedacht werd dat ze vernietigd waren. Uit de studie blijkt dat de Oostenrijkse kinderpsychiater hulpeloze, gehandicapte kinderen en kinderen met gedragsstoornissen naar euthanasieziekenhuizen van de nazi’s stuurde. Het gaat onder andere om de beruchte Am Spiegelgrund, een hospitaal waar volop werd ingezet op het ‘zuiveren van de bevolking tot enkel het Arische ras zou overblijven’. ‘Nutteloze levens’ die als een last beschouwd worden, moesten daar geëlimineerd worden.

In Am Spiegelgrund kregen bijna 800 kinderen dodelijke injecties, werden vergast of werden ze verhongerd. Anderen werden onderworpen aan zware medische experimenten. Er zou sprake zijn geweest van systematische eliminatie. Kinderen die niet voldeden aan de criteria van het naziregime, werden door Asperger doorverwezen naar dat ziekenhuis.

“Was tandwiel in dodelijk naziregime”

“Het is onwaarschijnlijk dat Asperger niet wist wat er in die klinieken gebeurde”, zegt Czech. “Het is onwaarschijnlijk dat hij niet wist dat er patiënten werden gedood”. Volgens Czech heeft Asperger zich aan het naziregime aangepast in ruil voor carrièremogelijkheden. Hij assisteerde in het euthanasieprogramma van het Derde Rijk en ondersteunde mee het concept van rassenhygiëne, zo klinkt het. “Hij werd op die manier een deel van de ogen en oren van het Derde Rijk. Hij engageerde zich bewust als een van de tandwielen van het dodelijke naziregime.”

Velen stellen zich intussen dan ook de vraag of de stoornis nog steeds naar de dokter kan genoemd worden.

Ontwikkelingsstoornis

Het syndroom van Asperger, ook wel aspergersyndroom of stoornis van Asperger, is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Het syndroom kenmerkt zich door beperkingen in de sociale interacties en een beperkt repertoire aan interesses en activiteiten. Anders dan bij de klassieke autistische stoornis is er geen sprake van vertraging in de ontwikkeling van de taalvaardigheid op lage leeftijd. Er is een normale tot hoge intelligentie en een gemiddelde neiging tot het maken van contact.