Piloot toonde ‘stalen zenuwen’ terwijl passagiers vrouw probeerden redden en troostte hen achteraf

Nadat een motor van de Southwest Airlines-vlucht 1380 was ontploft, hield de piloot het hoofd koel. Ze slaagde erin het vliegtuig met ijzige kalmte veilig aan de grond te zetten. En dat terwijl een van de passagiers bijna uit het raam werd gezogen in volle vlucht. Medepassagiers trachtten haar te redden, maar de vrouw stierf uiteindelijk aan haar verwondingen. De piloot troostte achteraf haar passagiers en crew.

De Boeing 737 van Southwest Airlines, met 144 passagiers en 5 crewleden aan boord, was woensdag nog maar 40 minuten onderweg van New York richting Dallas toen het grondig mis liep.

Piloot Tammie Jo Shults. Foto: AP

De motor aan de linkerkant van het vliegtuig ontplofte op 10 kilometer hoogte. Daarbij verbrijzelde een raam. Een vrouw werd met haar hoofd eerst gedeeltelijk uit het raam gezogen. Doodsbange passagiers trokken haar weer naar binnen, waarna een verpleegster die met pensioen was de vrouw twintig minuten lang tevergeefs probeerde te reanimeren. Ze is aan haar verwondingen overleden.

Stalen zenuwen

Veel passagiers dachten dat ze gingen neerstorten en namen met hun gsm afscheid van hun geliefden. Maar piloot Tammie Jo Shults kon het toestel met een noodlanding veilig aan de grond zetten in Philadelphia. Daarna liep ze door het vliegtuig om te vragen of iedereen oké was.

“Ze had stalen zenuwen”, zegt een passagier. “Ik ga haar een kerstkaart sturen. Ze was geweldig.”

Ook op de geluidsopname van haar communicatie met de luchtverkeersleiding klinkt ze heel kalm. “De motor van Southwest 1380 staat in brand”, zegt ze. “We dalen.” De voormalige gevechtspilote vertelt ook dat een passagier gewond is geraakt. “Er is een gat en iemand is naar buiten gezogen.”

Aan de Washington Post weigerde Tammie Jo Shults een interview. Maar haar familie zegt dat ze lang heeft moeten vechten om een gevechtspiloot te mogen worden. Wat haar uiteindelijk wel is gelukt.

Op Twitter wordt de piloot tot held verheven, veel mensen uiten hun dankbaarheid.

“Captain Shults was well trained to handle stress in the cockpit. She had flown supersonic F/A-18 Hornets as one of the Navy’s first female pilots at a time when women were still barred from combat duty” This woman is a hero! #Southwest1380 — Karuana Gatimu (@Karuana) April 19, 2018

She personally spoke with each passenger on the plane. Fierce af. #hero #TammieJoShults pic.twitter.com/53KQrjxRXR — head full o’ snakes (@jackiebillek) April 18, 2018

Passengers praise flight crew of #Southwest1380 and identify pilot on social media as Tammie Jo Shults, who landed plane after engine blew. She’s a native from New Mexico, and was one of the Navy’s first female fighter pilots @6abcKristopher Johnson pic.twitter.com/NbgjfBv0tb — Christie Ileto (@Christie_Ileto) April 18, 2018

Inspecties geëist

Uit de eerste vaststellingen van de Amerikaanse transportautoriteit NTSB is gebleken dat metaalmoeheid de oorzaak zou kunnen zijn van de ontploffing. Het type motor wordt gebruikt in meer dan 8.000 Boeing 737-vliegtuigen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten gaan inspecties van een groot aantal van zulke motoren eisen.