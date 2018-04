Meer duidelijkheid over schietincident in station Aalst: gewapende man had zelf politie gebeld

Aalst - De man die gisterenavond door de politie werd neergeschoten aan het station van Aalst, is een 34-jarige uit Denderleeuw die “zeer goed gekend” is bij het gerecht omwille van psychische problemen. Hij had blijkbaar zelf de politie opgebeld. De man wordt vandaag geopereerd, zijn situatie is stabiel.

Woensdagavond omstreeks 21u liep een man met een getrokken mes rond op het stationsplein in Aalst. De politie was snel ter plaatse, en maande de man aan om zijn mes neer te leggen. Maar toen hij het mes weggooide, zagen de agenten dat de man “een voorwerp dat niet te onderscheiden valt van een echt vuurwapen” bij zich had en schoten ze hem neer. Volgens de eerste vaststellingen werd er drie keer gevuurd.

Volgens het parket van Oost-Vlaanderen vandaag had de man zelf naar de politie gebeld. Het gaat om een 34-jarige man uit Denderleeuw “die bij politie en justitie zeer goed gekend is. Uit het onderzoek van afgelopen nacht blijken momenteel geen aanwijzingen te zijn van terreur, doch wel dat de man kampt met psychische problemen.” Er lopen momenteel twee onderzoeken: één onderzoek naar de feiten die door de man gepleegd werden, en een onderzoek naar het schietincident door de politie.

De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vandaag geopereerd wordt. Zijn situatie is naar verluidt stabiel. “Van zodra zijn medische toestand het toelaat, zal de verdachte worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde”, luidt het bij het parket. Dat vraagt zijn aanhouding.