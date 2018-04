Voor de tweede dag dit jaar zomerse temperaturen, en daar moeten we ons wel degelijk zorgen om maken

Met temperaturen tot 28 graden is het vandaag uitzonderlijk warm. Meer nog: het is de warmste 19de april sinds het begin van de metingen. Concreet is het de tweede zomerdag van dit jaar. En dat is toch iets om ons wat zorgen om te maken.

Het vorige dagrecord van een 19de april dateert van dertig jaar geleden. Toen was het 24,8 graden. Met temperaturen die kunnen oplopen tot 28 graden is dat record vandaag dus met gemak verpulverd.

Maar is dat iets om ons zorgen over te maken? “Neen”, zegt weerman Frank Deboosere aan onze redactie. “Een dagrecord heeft meteorologisch eigenlijk niets te betekenen.”

Waarom een dagrecord niet belangrijk is

“Sommige dagrecords staan heel scherp, andere niet”, legt Deboosere verder uit. “Om een voorbeeld te geven: het dagrecord van 19 april stond op 25 graden, dat van 20 april op 27,5 graden. Het record van vandaag is daardoor natuurlijk veel makkelijker te breken dan dat van morgen. Het dagrecord van morgen staat momenteel immers al heel scherp.”

Warmterecord voor 19 april staat niet scherp en zal dus zeker gebroken worden.

Zie ook https://t.co/B30hlMBIxi — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 19 april 2018

Een andere factor waarmee we rekening moeten houden, zijn de schrikkeljaren. “Daardoor schuiven de dagen telkens op”, aldus Deboosere. “Zo wordt het moeilijk om temperaturen zomaar te vergelijken van dag tot dag. Het is een beetje zoals appelen met citroenen vergelijken.”

Bovendien zijn temperatuurdagrecords heel wisselend van plaats tot plaats. “Op 9 februari 2008 mat men bijvoorbeeld in één thermometerhut in Ukkel maar liefst 17,1 graden. Een andere Ukkelse thermometerhut op nauwelijks enkele tientallen meters afstand kwam niet hoger dan 16 graden.”

Lees hieronder verder

Foto: DBA

Geen zorgen, dan?

Betekent dat dan dat we ons helemaal geen zorgen hoeven te maken over het weer? Neen, dat dan ook weer niet. Vandaag is immers de tweede zomerdag op rij. Een zomerdag is een dag waarop de temperaturen hoger zijn dan 25 graden.

“En het aantal zomerdagen stijgt”, zegt Deboosere. “Begin 20ste eeuw waren er nog gemiddeld 18 tot 19 zomerdagen per jaar. Nu zijn het er ongeveer 28 tot 29 per jaar.”

De eerste zomerdag kan daarenboven ook vroeger vallen. Een tiental dagen vroeger in vergelijking met het begin van de 20ste eeuw. “En de laatste zomerdag kan ook zo’n tien dagen later vallen. De periode waarin de zomerdagen opgemeten worden, wordt dus groter. Dat is dus een veel significanter gegeven! De grote verantwoordelijke is de klimaatverandering...”

Weerbericht

Na een bloedhete dag wordt het donderdagavond en -nacht op de meeste plaatsen helder. In het westen is er kans op mist. Minima van 9 tot 15 graden.

Vrijdagochtend begint overal, met uitzondering van het westen, zonnig. Het wordt al snel warm. In het binnenland halen we maxima tussen 21 of 22 graden in de Ardennen, en 26 graden in de Kempen en het uiterste zuiden van het land. Aan zee klimt het kwik tot 19 of 20 graden.

Zaterdagochtend is er kans op mist of lage wolken. Daarna krijgen we afwisselend zon en wolken. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.

Zondag wordt warme en onstabiele lucht aangevoerd. De zon is nog altijd vaak te zien, maar stapelwolken kunnen lokaal uitgroeien tot onweerachtige buien. Het is nog warm, met maxima tussen 21 en 24 of lokaal 25 graden.

Maandag en dinsdag blijft het grotendeels bewolkt, met periodiek wat lichte regen. De maxima vallen terug op normale waarden voor de tijd van het jaar. Woensdag en donderdag wordt het wisselvallig: zon en wolken wisselen elkaar af, met soms eens een lokale bui0

Strand

Dit weekend wordt het ook mooi weer maar aan het strand zullen nog geen redders staan.

.