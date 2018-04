“Regeling over uitzendarbeid bij overheid maakt einde aan de komedie”

De uitzendsector is “heel gelukkig” met de beslissing van het Vlaams en de federale regering om interimarbeid in de openbare sector mogelijk te maken. “Er komt eindelijk een einde aan de komedie”, zegt sectorfederatie Federgon donderdag.

Het Vlaams Parlement zette woensdagavond het licht op groen voor de inzet van uitzendkrachten bij de Vlaamse overheid en lokale besturen. Binnenkort kan er interimarbeid worden ingezet ter vervanging van afwezigen, bij de vermeerdering van werk of voor uitzonderlijk werk. Het gebruik van uitzendarbeid met het oog op vast werk blijft wel onmogelijk. Begin maart had ook de federale regering ook al uitzendarbeid in de federale diensten goedgekeurd. Federgon vermoedt dat beide regelingen “rond de zomer” in werking zullen treden.

“We zijn heel gelukkige mensen”, zo laat Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon, donderdag weten in de marge van de voorstelling van de jaarcijfers. De sector was uiteraard al lange tijd vragende partij voor de inzet van uitzendkrachten in de openbare sectoren. “Dit is voor ons een ontzettend oud dossier. We spraken er al twintig jaar over.”

“Hiermee wordt eindelijk een einde gemaakt aan de komedie”, vervolgt Muyldermans. “Want er waren al heel wat steden, gemeenten en overheden die stoemelings met uitzendkrachten werkten. Maar nu is er een wettelijke basis en gaan we eindelijk vooruit. We waren samen met Griekenland het enige Europese land dat nog een dergelijk verbod had voorzien.”

Intussen heeft de uitzendsector wel weer een nieuwe oproep aan de overheid gelanceerd. Juridisch directeur Ann Cattelain klaagt namelijk aan dat de private opleidingsbedrijven - die lid zijn van Federgon - bij het binnenhalen van overheidsopdrachten benadeeld worden ten opzichte van vzw’s die dezelfde opleidingen aanbieden. De reden is dat de vzw’s, in tegenstelling tot hun concurrenten, geen btw moeten aanrekenen wanneer ze bijvoorbeeld een taalopleiding willen verstrekken.

“De private opleidingsbedrijven komen daardoor nooit op de eerste plaats, omdat er altijd wel een vzw is met een goedkopere offerte. Op die manier verliezen ze klanten”, zegt Cattelain. Ze stelt voor om de btw-vrijstelling voor de vzw’s in dit geval te schrappen.

Federgon zegt een goed oog te hebben in de evolutie van dat dossier. “We weten dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een voorstel in die zin heeft. Maar om een of andere reden geraakte dit tot nog toe niet voorbij de andere regeringspartijen.”