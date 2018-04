3.000 vierkante meter zonnepanelen op doe-het-zelf-zaak

Hamme / Moerzeke - In Hamme plaatst doe-het-zelfzaak Hubo 3.000 vierkante meter zonnepanelen op het dak van de winkelruimte. Het is een van de grotere zakelijke investeringen in zonne-energie.

Uit recente cijfers blijkt dat in Vlaanderen nog steeds vooral particulieren zonnepanelen aanschaffen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) hoopt dat meer bedrijven het voorbeeld in Hamme volgen. Want ook zonder subsidies brengt de investering op.

Op het bedrijventerrein wordt nu een vermogen van 146 KWpiek opgewekt met een installatie van zowat 900 panelen. Er komen ook drie laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook klanten zullen er hun auto kunnen laden. Maar de investering is eerder uitzonderlijk.

Recente cijfers tonen dat de Vlaming nog steeds massaal kiest voor zonnepanelen. Vorig jaar werden bijna zoveel zonnepanelen geïnstalleerd als in piekjaar 2012. Maar de vraag van privébedrijven, die vaak beschikken over daken met een grote oppervlakte, volgt die trend niet.

Sinds 1 april is de wetgeving daarom aangepast. Voor grote projecten worden nog steeds groenestroomcertificaten toegekend. Die steun wordt nu toegekend op tien jaar in plaats van op vijftien jaar, een belangrijke stimulans.