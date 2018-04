Brand in loods vol medisch materiaal blijkt aangestoken

Leuven - De brand die woensdagmiddag woedde in de Leuvense deelgemeente Wilsele, is aangestoken. Dat blijkt uit de bevindingen van het parket van Leuven. De politie van Leuven onderzoekt de zaak.

De brand brak woensdag omstreeks 14.30 uur aan de André Emondstraat in Wilsele. In de loods lag oud medisch materiaal opgeslagen. De brand veroorzaakte een grote rookpluim waardoor bewoners in de wijde omgeving hun ramen en deuren moesten dichthouden.

Uit de bevindingen van de branddeskundige blijkt nu dat de brand is aangestoken. De recherche van politie Leuven onderzoekt de zaak.