Enorme ravage op N60: kettingbotsing met 15 wagens nadat vrachtwagen inrijdt op file die voor rood licht wacht

Nazareth - Er is donderdagmiddag een kettingbotsing gebeurd op de N60 ter hoogte van Nazareth. Bij het ongeval, waarbij een bestuurster van een vrachtwagen inreed op een file, waren liefst vijftien voertuigen betrokken. Er vielen acht gewonden, meldt het parket.

Het ongeval gebeurde op de N60 aan het kruispunt Groene Vallei. De tankwagen reed in de richting van Gent achteraan in op een file van voertuigen voor het rode licht. In haar vaart nam de 49-jarige bestuurster van de vrachtwagen ook een bestelwagen mee, iets wat een voortwaartse kettingbotsing in gang zette. In totaal waren er vijftien voertuigen betrokken bij het ongeval.

“Acht personen werden overgebracht naar nabijgelegen ziekenhuizen, maar niemand verkeert in levensgevaar. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan en stapte ook zelf ter plaatse af”, zegt woordvoerster Caroline Jonkers.

De N60 is in de richting van Gent volledig versperd, meldt de politie nog.

Foto: lvh