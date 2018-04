Gentse schepen woest over Ikea-bushokjes: “Ze moeten ze vandaag nog afbreken, anders doen we het zelf”

Gent - Opvallend beeld aan het Gentse station Dampoort: meubelketen Ikea toverde er twee bushokjes om tot mini Ikea-winkels. Het stadsbestuur reageert furieus.

De bushokjes en reclamevoering werden door het stadsbestuur in concessie gegeven aan reclamebedrijf Clear Channel Belgium. “We hebben een duidelijk contract met hen”, zegt Filip Watteeuw (Groen), als schepen in Gent bevoegd voor het straatmeubilair. “Daar staan regels in. Als ze iets speciaals willen doen kan dat, maar enkel met toestemming van de overheid, de Stad dus. Hier is geen toestemming voor gevraagd. En we zouden ze ook niet gegeven hebben. Het is gevaarlijk: dit hindert de zichtbaarheid van fietsers aan de Dampoort. Bovendien is de dienstregeling niet meer duidelijk. Dit kan niet. We hebben Clear Channel laten weten dat ze de reclame moeten verwijderen, vandaag nog. Anders doen wij het, op hun kosten.”

Bij Clear Channel Belgium kon voorlopig niemand bereikt worden voor commentaar.