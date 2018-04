Twee verdachten voor aanslag op Joods Museum moeten terechtstaan voor hof van assisen, derde niet

Brussel - Enkel Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer moeten voor het hof van assisen terechtstaan voor de aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014, maar niet de derde verdachte Mounir Attalah. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling donderdag beslist. Die aanslag kostte het leven vier mensen.

Het federaal parket had gevraagd om enkel Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, door te verwijzen naar het assisenhof en de derde verdachte Mounir Atallah, buiten vervolging te stellen. De raadkamer besliste in januari om alle drie de verdachten door te verwijzen maar die beslissing is nu door de KI gewijzigd.