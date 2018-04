In Sint-Denijs-Boekel zijn ze al ooit frisser wakker geworden

Zwalm - Donderdagochtend werden de bewoners van de Knokstraat in Sint-Denijs-Boekel (Oost-Vlaanderen) wakker met 20.000 liter aal in hun straat. Die was door een defect uit een aalwagen gelopen die op een hogergelegen weide stond.

“Ik werd om 4.30 uur gewekt door een motorrijder die de ravage zag en iemand wou waarschuwen”, doet Marie De Temmerman haar verhaal. “Hij vertelde dat hij zich bijna had vastgereden omdat er een dikke laag smurrie in de straat lag. Het was nog donker, dus ik zag niet meteen wat het was. Er was echter een penetrante, niet te harden geur, waardoor ik onmiddellijk doorhad wat er was gebeurd. Het was echt een vreselijk zicht, werkelijk alles hing vol. De straat was bedekt met een dikke laag smurrie en ook de gevels van onze huizen waren niet om aan te zien door de spatten van de auto’s die er al waren doorgereden.”

Met man en macht werd er donderdagochtend gewerkt om de smurrie om te ruimen. Foto: dvp

De hulpdiensten werden verwittigd en die kwamen met man en macht ter plaatse om de straat en de huizen te reinigen. “Wij hebben uiteraard ook geholpen”, gaat Marie verder. “De straat raakte opnieuw helemaal proper, maar enkele spatten op de huizen hebben we er niet afgekregen. Zelfs niet met een hogedrukreiniger.”

De aal was afkomstig van bij een varkensboer uit de nabijgelegen straat Moldergem. “Een van zijn velden komt hier via een landweg uit in onze straat, en de aal is via die landweg op onze straat gelopen”, zegt Marie. “De boer had woensdag zijn veld besproeid en er was een probleem met de aalwagen. Hij had hem goed afgesloten, maar ’s nachts is de aal er blijkbaar toch uitgelopen. We nemen hem niets kwalijk, maar leuk was het uiteraard niet. Gelukkig kunnen we er hier nu allemaal om lachen.”