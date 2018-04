Grootste passagiersvliegtuig ter wereld aangekomen in ons land Video: Jeroen De Bodt

Donderdagmiddag is de Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, aangekomen op Brussels Airport. Een speciale gebeurtenis, aangezien het toestel maar zelden in ons land te zien is. Onze man ter plaatse kon ook videobeelden maken van de aankomst.

De jumbojet van luchtvaartmaatschappij Emirates kwam aan om onder meer een nieuwe driedubbele instapbrug uit te testen op de luchthaven. In totaal bezit het bedrijf maar liefst 102 A380’s, en daar komen er op termijn nog zestig extra bij. Een flinke investering van 130 miljard dollar.

Het was derde keer dat een A380 op het tarmac van Brussels Airport aankwam. Later vandaag volgt ook nog een uitgebreide rondleiding in de eerste klasse van het toestel.

Foto: BELGA

Foto: Photo News