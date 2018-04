Van Quickenborne wil zich opnieuw zes jaar op Kortrijk storten: “We kunnen nog beter”

Kortrijk - Huidig Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil burgemeester van zijn stad blijven. En dat voor de volle zes jaar.

Van Quickenborne kondigde zijn lijsttrekkerschap donderdagmiddag aan op de vernieuwde Leieboorden. De man is nu burgemeester en wil dat ook de volgende zes jaar blijven. Hij zou zijn sjerp dus niet ruilen voor een nationaal of Vlaams mandaat. “In Kortrijk gaat het goed, maar het kan nog beter”, klinkt het. Van Quickenborne is vastberaden om van Kortrijk ‘de topstad van Vlaanderen’ te maken. Mechelen (waar zijn partijgenoot Bart Somers burgemeester is, nvdr.) geldt voor hem als het lichtende voorbeeld. De focus voor de volgende zes jaar moet volgens hem gezondheid worden. In eerste instantie verwacht hij beterschap op het vlak van fijn stof, veiligheid en meer groene verbindingen.

Dat Van Quickenborne opkomt, is geen verrassing, wel dat hij zich engageert voor zes jaar. Over de naam van de lijst is er nog geen duidelijkheid. Die wordt pas volgende week vastgelegd. Wellicht wordt het niet ‘lijst van de burgemeester’, zoals donderdag gesuggereerd werd in verschillende media.