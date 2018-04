Drie dappere Belgen durfden als enigen jodentrein naar Auschwitz overvallen

We mogen - nee we “moeten” - vandaag chauvinistisch zijn. Alleen zo kunnen we voldoende eer bewijzen aan wat drie landgenoten 75 jaar geleden deden. In de ochtend van 19 april 1943 overvielen ze in Boortmeerbeek een trein met joodse gevangenen op weg naar Auschwitz. De Duitsers stuurden 3 miljoen joden naar hun dodenkampen. Slechts één trein is overvallen. Bij ons en door ons.