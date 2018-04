Albanees in gesloten centrum Vottem al 25 dagen in hongerstaking

Brussel - Een Albanees die vastgehouden wordt in het gesloten centrum in Vottem is al 25 dagen in hongerstaking. Sinds drie dagen weigert de man ook te drinken. Dat zegt het CRAPCE (Collectif de résistance aux centres pour étrangers), een collectief dat zich het lot van uitgeprocedeerden aantrekt.

De organisatie vreest dat de man zijn leven op het spel zet. Ze klaagt ook dat ze weinig informatie krijgt over zijn gezondheidstoestand. “Volgens onze informatie is hij al zeven kilo verloren. We weten ook dat een dorststaking onomkeerbare gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld voor de nieren”, zegt CRAPCE-woordvoerder France Aerts.

Volgens het collectief wil Vreemdelingenzaken de man uitwijzen naar Albanië, maar vreest de Albanees daar vermoord te worden door de lokale maffia.

Bij Vreemdelingenzaken bevestigt men dat Albanië beschouwd wordt als een “veilig land”, waardoor inwoners dus weinig kans maken op een erkenning als vluchteling. Aanvragen worden ook versneld behandeld.