Trucker wordt onwel en ramt zes tegenliggers, N16 volledig versperd

Temse -

Op de N16 in de richting van Sint-Niklaas is even voor halfdrie een vrachtwagenchauffeur onwel geworden ter hoogte. De truck ging dwars door de middenberm en botste frontaal op een andere vrachtwagen en vijf personenwagens die richting Bornem reden. Als bij wonder raakte niemand gewond. De ravage was echter enorm en de N16 werd in de richting van Bornem een tijdlang volledig versperd. Ondertusse is de rijweg weer vrijgemaakt.