Duikers doen ‘hartverscheurende ontdekking’ bij spooknet in oceaan: “Ik was gechoqueerd”

Duikers hebben begin deze week een schokkende ontdekking gedaan in het water vlakbij de Kaaimaneilanden. Ze vonden er een gigantisch ‘spooknet’, met daarin tientallen dieren die erin verstrikt raakten, geen kant meer uit konden en verdronken.

Het net werd achtergelaten en niet meer gebruikt. Vandaar dat dit ook vaak ‘spooknetten’ worden genoemd. Het net dreef rond in de Caraïbische Zee, maar veroorzaakte daarbij heel wat schade: honderden vissen en andere zeedieren kwamen vast te zitten in het net dat alles op z’n weg meesleurt.

Brits duikinstructeur Dominick Martin-Mayes ontdekte het gigantische spooknet, van zo’n 12 meter op 12, ten noorden van de Grote Kaaiman, bij de Kaaimaneilanden. “Ik was gechoqueerd om wat ik zag. Het nam mijn adem weg”, zo zegt hij. Hij zag er onder andere een jonge haai in vast zitten, een dode haai. Ook de meeste andere vissen en zeedieren in de netten leefden niet meer. Sommigen waren zelfs al in staat van ontbinding. “Ik zag verschillende haaiensoorten vastzitten. Het waren er tientallen. De omvang van het net is verbluffend”, zei Martin-Mayes aan de Britse onlinekrant MailOnline. Doordat er al honderden dode dieren in vastzitten, trekt die geur bovendien nog meer vissen aan, waardoor er nog meer verstrikt raken.

Samen met zijn duikpartner Pierre Lesieur probeerde Martin-Mayes de paar levende vissen nog te bevrijden. “Maar het was te gevaarlijk om hen allemaal te helpen door de sterke stroming. We riskeerden om zelf verstrikt te raken in de netten en zo te verdrinken”.

Bovendien is het ook moeilijk om het net uit het water te halen, omdat het net dagelijks meerdere kilometers verder drijft. “Ik vrees dat het nooit nog zal gevonden worden”, zegt hij. “Ik denk dat het al zeker bijna 200 kilometer verder is gedreven. Daarbij komt dat er maar een fractie van het net boven water te zien is. Het is zoals bij ijsbergen: wat je aan de oppervlakte ziet, is maar 10 procent van het geheel. Dat is ook bij dit net het geval. We willen de hoop niet opgeven, maar dat aan het wateroppervlak is slechts een zeer klein object in een zeer, zeer grote oceaan.”

De duiker omschreef de ontdekking als “hartverscheurend”. Dominick Martin-Mayes vermoedt dat het net al maanden ronddrijft, aangezien er ook al algen en zeewier op de netten begon te groeien.

Foto: Dominick Martin-Mayes and Pierre Lesieur

