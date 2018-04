Lichaam van man gevonden onder pier in Blankenberge

Blankenberge - In Blankenberge is donderdagmiddag het lichaam van een overleden man gevonden. Wellicht kwam het slachtoffer na een messteek om het leven.

Het lichaam werd onder de bekende pier van Blankenberge gevonden. Uit het eerste onderzoek blijkt dat het slachtoffer om het leven kwam na een messteek. Het is nog niet duidelijk of het om een moord of een geval van zelfdoding gaat. Het parket van Brugge onderzoekt de zaak. Er is een tent geplaatst en een perimeter afgezet. De politie ondervraagt ook getuigen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.