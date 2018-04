Belgisch bedrijf ontwerpt grootste mobiele scherm ter wereld

Denderleeuw - Het Belgische bedrijf HD Ledshine lanceert in Denderleeuw het grootste mobiele scherm ter wereld, met een oppervlakte van 144 m². Het scherm wordt met een vrachtwagen ter plaatse getrokken en kan bij aankomst op 1 uur tijd klaar zijn om uit te zenden in hoge resolutie (4K). Deze zomer wordt het ingeschakeld in Antwerpen voor het WK voetbal in Rusland.

Zaakvoerder Tony Winters ontwierp voor de Belgische wereldprimeur een eigen installatie, die het huidige record van 100 m2 overtreft. De standaard-beeldverhouding 16:9 wordt op het scherm ingevuld door meer dan 6,2 miljoen LED-pixels. Zo wordt een beeldkwaliteit van bijna 4K benaderd. Zo moeten ook ondertitels en details bij uiteenlopende omstandigheden goed zichtbaar zijn voor het publiek.

De installatie wordt op 1 uur operationeel en is volgens de zaakvoerder ook bestand tegen uitdagende weersomstandigheden als wind. Het scherm blijft overeind bij een windkracht van 7 beaufort, zonder spankabels. In uiterste omstandigheden wordt het gebruikte oppervlakte teruggebracht. In dat geval worden enkele modules wel ingeplooid en het gebruikte oppervlakte verkleind. Het scherm kan bovendien 360° draaien voor een optimale kijkhoek.

HD Ledshine verhuurt het scherm voor bijna 20.000 euro voor de eerste dag, maar de daaropvolgende dagen zijn een flink pak goedkoper.