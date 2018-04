Facebook vindt achterpoortje om striktere Europese regels rond privacy te omzeilen

“We hebben onze verantwoordelijkheid niet genomen. Dat was een grote fout en het spijt me.” Dat zei Facebook-topman Mark Zuckerberg enkele dagen geleden toen hij zich voor het Amerikaanse Congres moest verantwoorden voor het privacyschandaal rond zijn bedrijf. Ondanks zijn belofte om “het in de toekomst beter te doen”, raakte nu bekend dat Facebook meer dan 1,5 miljard van zijn gebruikers “verhuisd” heeft van Ierland naar de Verenigde Staten om zo te ontsnappen aan de striktere Europese regelgeving rond privacy.

LEES OOK. Facebook-baas bekent: “We verzamelen ook gegevens van wie geen profiel heeft”

Op 25 mei treedt de Algemene Vordering Gegevensbescherming, ofwel GDPR, in werking, waardoor de Europese regels rond privacy veel strikter worden. Zowel overheden als bedrijven worden vanaf dan verplicht om aan te tonen welke persoonsgegevens ze allemaal verzamelen, wat ze ermee doen en hoe ze die beveiligen.

Wie die regels schendt, kan een boete krijgen die tot vier procent van z’n wereldwijde omzet bedraagt. Voor een bedrijf als Facebook kan zo’n boete oplopen tot liefst 1,6 miljard dollar. Daarom heeft het bedrijf van Mark Zuckerberg nu besloten om 1,5 miljard gebruikers “op papier” te verhuizen van hun dochteronderneming in Ierland naar hun hoofdkwartier in Californië.

Uw profiel zit er niet bij. Het gaat alleen om de Facebookaccounts uit Afrika, Azië, Australië en Latijns-Amerika. Die vallen voortaan niet meer onder de Europese regelgeving. “Want”, zo redeneren ze bij Facebook, “de Europese regelgeving zou alleen moeten gelden voor de Europeanen.”

Door die massale “volksverhuizing” zal de Ierse dochteronderneming veel minder omzet draaien, waardoor een mogelijke boete ook veel lager zal liggen.

In een verklaring aan persagentschap Reuters laat Facebook wel weten dat “de Europese privacyinstellingen ook beschikbaar zijn voor de rest van de wereld”. “We passen overal dezelfde privacybescherming toe”, luidt het. “Ongeacht of uw overeenkomst met Facebook VS is of met Facebook Ierland.”