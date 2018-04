De waarheid die we niet willen geloven over Sa Pinto (ook de voorzitter van Standard niet)

Hij is een opgewonden standje. Een wandelende PR-ramp. Hij doet zijn mond nog maar open of er komen allerlei dingen uit die weinig intelligentie doen vermoeden. Maar hij deed de match tegen Anderlecht wel kantelen met een slimme wissel, en dat was niet voor het eerst. Hij heeft de beker gepakt en al drie van de vier matchen in Play-Off 1 gewonnen. Hij is geliefd bij spelers én fans. Waarom hebben we dan zoveel moeite met geloven dat Ricardo Sa Pinto een goede trainer is?