Fellaini verbaast vriend en vijand met technisch hoogstandje

Manchester United heeft woensdag in de Premier League met 0-2 van Bournemouth gewonnen. Invaller Romelu Lukaku kwam tot scoren, zijn zestiende in de Premier League dit seizoen. Maar ook die andere Belg van United liet zich opmerken: Marouane Fellaini mocht voor het eerst sinds 30 september nog eens in competitieverband starten en pakte uit met een geweldige beweging die zelfs zijn grootste fans met verstomming sloeg...

Na zijn geweldige balaanname werd op Twitter zelfs meteen de vergelijking gemaakt met Messi en vooral Ronaldo...

Marouane Fellaini Did The 'Ronaldo Chop' Skill Move Last Night And It's A Beautiful Thing: https://t.co/cBUEwetenk qua @YouTube — NEWS CLICK (@goal_extra) 19 april 2018

Would be dissapointed if fellaini doesn't get a 4 star skill in FIFA 19 @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/vSTsHyIuFV — KAVI. (@blurt2kc) 19 april 2018

That guy does have some skills.

Can’t believe it till you see it: Fellaini doing a Ronaldo.



(link: https://t.co/rUpKpOOs8p)

#MUFC — Global MUFC Fans (@GlobalMUFCfans) 19 april 2018

Marouane Fellaini made the BEST EVER SKILL in football (he destroyed the internet and Bournemouth with one move)!!! #BOUMUN #PremierLeague #ManchesterUnited



Watch it here ------> https://t.co/egnjNkjCR6



https://t.co/8jiUGYFvPk — ManBall (@man_ball7) 18 april 2018

1st time "lovely skill from fellaini" has ever been uttered... #mufc #epl — PresidentOfTheWkend (@skunkledan) 18 april 2018

Fellaini just pulled of a sublime skill pic.twitter.com/go0xTdCcJz — joseº (@mourinholic__) 18 april 2018

lmao! Fellaini playing for his future, who saw that skill? — Bongani (@Bonganisway) 18 april 2018