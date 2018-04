Genkse imam lichtte moslims op voor bijna 1 miljoen euro

Genk - Een 64-jarige voormalige imam uit Genk heeft zich voor de Tongerse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de oplichting van een dertigtal moslims. Hij staat terecht, samen met een 62-jarige Turk met een strafblad vol veroordelingen voor valsheden, oplichting en drugsfeiten. Op een kleine twee jaar tijd maakten ze een klein miljoen euro buit.

De feiten dateren al van bijna acht jaar geleden. Toen kwam de imam, die hoog stond aangeschreven in de Turkse gemeenschap in Genk, in contact met de notoire oplichter K.O.

“Het zijn twee tegenpolen die hier zitten en die met elkaar een duivelspact hebben gesloten om zoveel mogelijk geld te verzamelen op de kap van 31 benadeelden. De mannen waren verblind door geld. Geld dat volledig is verdwenen”, zo omschreef de procureur de zaak. Het openbaar ministerie vroeg gevangenisstraffen van dertig en veertig maanden en boetes tot zesduizend euro.

Maar van een duivels pact is volgens de advocaat van de imam geen sprake. “Mijn cliënt is het slachtoffer geworden van zijn eigen tunnelvisie en had liever aan de kant van de burgerlijke partijen gezeten (...) Hij had het goed. Nu is hij alles kwijt en heeft hij ruzie met zijn hele familie en zijn zoon die hem verschillende keren heeft gewaarschuwd.”

De imam geraakte volgens zijn advocaat gevangen in het web van bedrog waarin K.O. hem meetrok. Om de steeds oplopende kosten te kunnen betalen om in eerste instantie een erfenis vrij te kopen, klopte de imam aan bij zijn geloofsgenoten voor leningen. Omdat de advocaat meent dat de imam ook het slachtoffer was van K.O., vroeg hij de vrijspraak.

Volgende maand volgt het vonnis.