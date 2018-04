Agressieveling slaat student op straat met riem “omdat hij keppel draagt”

Duitsland was deze week in de ban van een onbekende jongeman die Adam (21) dinsdag met een riem had geslagen op straat in Berlijn. Het slachtoffer kon de aanval filmen met zijn smartphone en plaatste de video daarna online om de man te identificeren. Donderdagnamiddag kon de zoektocht naar de agressieveling echter stopgezet worden want dan is hij zichzelf gaan aangeven bij de politie.