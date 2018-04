Waarom België als laatste troef Filip en Mathilde naar New York stuurt voor een plaatsje in VN-Veiligheidsraad

Premier Michel en zijn voltallige regering werden al gemobiliseerd. Tom Waes, Helmut Lotti en Axelle Red ook. Zelfs de Smurfen. Doel: een zitje in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bemachtigen. Als slot van het charmeoffensief reizen koning Filip en koningin Mathilde komende week naar New York, om te lobbyen voor de Belgische kandidatuur. Waarom wil ons land per se tot de club toetreden? En is het het jarenlange campagnevoeren wel waard?

De inzet in New York is hoog. Waar het om draait: drie West-Europese landen azen op twee zitjes in de VN-Veiligheidsraad. Duitsland, Israël en België. Eén te veel, en dus moet er worden ...