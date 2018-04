Broer van Meghan Markle hoopt nog altijd op uitnodiging voor huwelijk (maar zijn nieuwste uithaal in de Britse tabloids zal niet echt helpen)

De halfbroer van Meghan Markle hoopt naar eigen zeggen nog altijd dat hij uitgenodigd wordt voor het huwelijk van zijn halfzus met de Britse prins Harry, vandaag over een maand. Hoe zijn nieuwste uithaal in de Britse tabloids hem daarbij moet helpen, is niet helemaal duidelijk: “Meg wil zijn zoals prinses Diana, maar ze is niet zo oprecht.”

Meghan Markle en prins Harry trouwen op 19 mei. Voor de huwelijksceremonie in de 14de-eeuwse kapel van St. George op het terrein van Windsor Castle zelf zijn 600 gasten uitgenodigd, maar van de familie van de bruid zullen enkel haar (gescheiden) ouders Thomas en Doria aanwezig zijn. En ook op het huwelijksfeest (waar 1.900 genodigden mogen aanschuiven) zal de delegatie van de familie-Markle beperkt zijn: enkel Ashleigh Hale, de favoriete nicht van Markle, en haar halfoom Joffrey Ragland zijn naar verluidt welkom.

Tot ergernis van de rest van de familie. Zo beschuldigde halfzus Samantha Grant prins Harry woensdag op Twitter van hypocrisie: “Trots zijn op je liefdadigheidswerk werkt niet als je toelaat dat Meg haar familie negeert.” Een eerste probleempje: de Twitter-account waar Grant zich toe richtte, is vals.

Foto: Twitter

“Ik ben familie, vervreemd of niet”

Ook Thomas Markle junior, de halfbroer van Meghan, reageert vandaag bijzonder giftig in de Britse tabloid The Daily Mail. Hij zag zijn halfzus niet meer sinds de begrafenis van hun grootmoeder in 2011, maar toch verwacht de 51-jarige nog altijd een uitnodiging. “Dat zou zeer leuk zijn, het zou veel voor me betekenen. Ik kijk er al naar uit om naar het huwelijk te gaan. Ik zou niet weten waarom ik niet zou mogen gaan: ik ben familie, vervreemd of niet.”

Toch erkent de man dat hij zijn bekende halfzus in het verleden al in verlegenheid bracht: zo werd hij in januari 2017 gearresteerd toen hij zijn verloofde een pistool tegen het hoofd hield. “Ik ben een gewone man, en toevallig trouwt mijn zus binnenkort met een prins. Maar tegenwoordig moet ik steeds achterom kijken om te zien of er niemand met een camera me volgt. Ik ben een mens, dus ik maak fouten: ik drink, ik vecht. Als zij zich daarvoor schaamt, dan spijt het me.”

Thomas Markle junior Foto: rr

“Daarom heb ik ook een brief naar haar gestuurd, met de boodschap: ‘Kom op, laat ons hieraan iets doen, want we moeten toch overeenkomen. Ik weet niet of die mail haar ooit heeft bereikt, dan wel of ze hem genegeerd heeft, maar ik heb nooit een antwoord gekregen. Ik snap dat ze het druk heeft met het huwelijk en zo, maar het zou toch leuk zijn als ze af en toe iets van zich liet weten.”

“Ze wil prinses Diana achterna, maar Meg is niet zo oprecht”

Hoe zijn daaropvolgende uithaal in de Daily Mail daarbij helpt, is ons niet helemaal duidelijk: “Ze is duidelijk haar roots vergeten. Dit heeft mijn hele familie verscheurd. Meg schildert zichzelf graag af als een filantroop, maar voor haar eigen familie is ze dat zeker niet. Ze acteert nu als de besten: ik lees dat ze wil zijn zoals prinses Diana. Die werd aanbeden over de hele wereld, die was geliefd voor de juiste redenen. Meg wil dat nu ook, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ze is niet oprecht zoals Diana.”

Bovendien plant de man een boek (“Of een film, alles kan.”) over zijn beroemde halfzus, en werkte hij mee aan de biografie die een beruchte schrijver over Meghan schreef. Een uitnodiging voor het huwelijk lijkt dus een illusie, maar ook daar zou Thomas Markle vrede mee hebben: “Ik ben ook mijn eigen huwelijk aan het plannen. Mijn hart zal niet breken, ik zal niet boos zijn.”