Het motorseizoen begint weer: met deze tips ben je als motard én automobilist veilig

Met temperaturen die boven de 20 graden uitstijgen, gaan motorrijders weer volop de baan op. En ze zijn met veel: in de voorbije 10 jaar steeg hun aantal met bijna 30%. Het aantal ongevallen daalde weliswaar, maar toch komt het nog te vaak voor dat andere weggebruikers de motards niet opmerken. Wij vroegen enkele tips voor automobilisten én motorrijders aan VIAS , het instituut voor verkeersveiligheid.

De veiligheid van motorrijders is er nationaal gezien op vooruitgegaan, het aantal ongevallen daalde de afgelopen 10 jaar namelijk met 24%. Toch zijn er nog te vaak ongevallen met motorrijders: enerzijds omdat de motard de controle verliest, anderzijds omdat een andere weggebruiker de motorrijder niet of te laat heeft opgemerkt.

Stef Willems, woordvoerder van het verkeersveiligheidsinstituut VIAS, beaamt dat: “Er wordt wel degelijk meer gelet op motorrijders, maar toch zijn veel autobestuurders niet aandachtig genoeg. Ze zijn er zich niet van bewust dat een motorrijder nogal plots kan opduiken.”

Opgelet: evenwichtsvoertuig

Een ongeluk met een motorrijder gebeurt vaak bij het veranderen van rijstrook en het verkeerd inschatten van de snelheid van de moto. “De snelheid inschatten van een motorrijder is niet gemakkelijk”, zegt Willems. Vaak wordt ook niet stilgestaan bij het feit dat het voor een motorrijder moeilijker is om te vertragen, dan om te versnellen en ontwijken. “Andere weggebruikers zijn zich er niet van bewust dat een motor een evenwichtsvoertuig is. Als een motorrijder uit evenwicht wordt gebracht, kan dat ernstige gevolgen hebben.”

Een motor ongeval is snel gebeurd. (Archiefbeeld) Foto: Hollandse Hoogte / Caspar Huurdeman Fotografie

Voorbijsteken in files: mag het of niet?

Voor motorrijders gelden dezelfde verkeersregels als voor automobilisten, op enkele uitzonderingen na. Zo zorgt dit herkenbaar scenario wel eens voor frustraties: helemaal vaststaan in de file en ingehaald worden door een motorrijder die zich met gemak tussen de rijen auto’s door manoeuvreert. Voor eens en voor altijd: het mag. Al zijn daar wel degelijk enkele regels aan verbonden. “Ze mogen niet sneller dan 50 km per uur rijden en het snelheidsverschil met de ingehaalde voertuigen mag niet meer dan 20 km per uur bedragen”, aldus Willems van VIAS. “Ook mag het inhalen op autosnelwegen enkel tussen de twee meest linkse rijstroken gebeuren.”

Motorrijders moeten net zoals automobilisten ook gewoon op de rijbaan rijden, het fietspad is verboden terrein. Wel mogen ze op de busstrook en op de zogenaamde ‘bijzondere overrijdbare bedding’ gaan, indien het symbool van de motorfiets op de verkeersborden of rijbaan te zien is.

Tips

Volgens het VIAS is het belangrijk dat automobilisten zich er ten alle tijden van bewust zijn dat een motorrijder kan opduiken en sneller dan verwacht kan naderen. “De achteruitkijkspiegel gebruiken is daarbij cruciaal”, zegt Willems.

Maar ook motorrijders moeten een aantal zaken in de gaten houden, voor en terwijl ze de baan op gaan. Zodra de lente begint, stijgen de oproepen van motorrijders bij de pechverhelpingsdiensten. Omdat voorkomen beter is dan genezen, geven we enkele tips mee waarmee je als motorrijder beter rekening houdt als je na een onderbreking van enkele maanden terug op pad trekt.

1. De accu

Als je de motor tijdens de wintermaanden niet gebruikt, dan demonteer je best de batterij en hang je die laatste aan een acculader (of druppellader) in een niet te koude en goed geventileerde ruimte. Zo voorkom je het ontladen van de accu en verleng je de levensduur aanzienlijk. Heb je dat niet gedaan, dan hang je de accu best een nachtje aan de lader vooraleer je de motor weer voor de eerste keer start.

2. Het oliepeil

Idealiter ververs je de olie voor je de motor stalt in de winter. Is dat niet gebeurd, dan controleer je best het oliepeil voor de eerste start. Als het oliepeil te ver gezakt is, dan bel je best de motordealer even op om na te gaan welke olie er gebruikt is en vul je die best aan voor je met de motor op pad gaat. Een te laag oliepeil kan zware motorschade tot gevolg hebben.

3. Bijtanken

Wie slim is, gooit de tank helemaal vol vooraleer de motor te stallen. Op die manier verdampen er minder gassen uit de benzine en treedt er minder condensatie op. Dat laatste zorgt immers voor watervorming. Omdat water zwaarder is dan benzine zakt dat tot onderin de tank. Gevolg: bij een eerste start gaat er geen benzine maar water naar de carburatoren en dat is geen goed recept voor een efficiënte verbranding.

4. De ketting (als je motor er een heeft)

Motorfietsen met ketting hebben sowieso een regelmatige smeerbeurt nodig. Zeker na een stilstand van enkele maanden. Even met de spuitbus langs de ketting sprayen is dus geen overbodige luxe.

5. De bandendruk

Tot slot zet je ook de banden weer op druk. ‘Platte’ banden hebben immers een erg nadelige invloed op het rijgedrag van je motorfiets. Om nog maar te zwijgen van de extra slijtage en het hoger verbruik.

6. Beschermende kledij

Het belang van beschermende kledij kan niet genoeg benadrukt worden. Zowel de bestuurder en de passagier(s) zijn verplicht een valhelm te dragen die bovendien voorzien is van een goedkeuringsmerk. Ook handschoenen, een jas met lange mouwen, een lange broek en schoenen die de enkels beschermen dragen.

7. De eerste kilometers

Is je motorfiets tot leven gewekt en ben je klaar voor de eerste rit? Dan is er natuurlijk de rijder zelf. Ook die moet weer even wennen aan de nieuwe lente. Plan dus niet meteen een groepsrit in van honderden kilometers, maar geef jezelf even de tijd om je motorfiets weer te leren kennen en de juiste reflexen aan te kweken. Als je in groep gaat rijden, laat de minst ervaren rijders dan vooraan rijden. Zo kunnen ze de groep beter volgen.