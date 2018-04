De mentaliteit wijzigt: minder overtredingen tijdens flitsmarathon

Van 18 tot 19 april hield de Federale Wegpolitie een nieuwe flitsmarathon. Gedurende 24 uur voerden 138 politiezones en de Federale Wegpolitie 1 390 425 snelheidscontroles uit, goed voor 35 158 snelheidsovertredingen. Het aantal is gedaald, maar waakzaamheid blijft geboden, zegt de politie.

Tijdens deze negende editie beging 2,53 % van de gecontroleerde personen een snelheidsovertreding en van 91 personen heeft de politie het rijbewijs ingetrokken. De cijfers zijn dus gedaald ten opzichte van de vorige editie. Toen reed 2,82 % van de bestuurders te snel en noteerden we 107 intrekkingen van het rijbewijs.

Nog lange weg

“Nu de resultaten een lichte daling kennen, kunnen we ons afvragen of deze editie het begin van een mentaliteitsverandering betekent. Kunnen we zeggen dat de sensibilisering vruchten begint af te werpen? Er valt ongetwijfeld nog een lange weg af te leggen om hardleerse snelheidsduivels meer verantwoordelijkheid bij te brengen, maar over de laatste resultaten mogen we toch enigszins optimistisch zijn”, zegt de politie

Zowel voor de lokale politie als voor de Federale Politie is het verbeteren van de verkeersveiligheid een permanente uitdaging. Ze zullen dan ook op hetzelfde elan doorgaan en regelmatig preventieactiviteiten organiseren en controleacties houden.