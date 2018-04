Belgische inbreker gered door Spaanse brandweer uit benarde situatie

Een opmerkelijk beeld uit het Spaanse Cueta : een man zat er maandagochtend langs de gevel van een gebouw, vijf hoog, vast op een airconditioner. De brandweer kwam ter plaats en kon de man redden. Aanvankelijk ging de lokale politie uit van een wanhoopsdaad, maar nu blijkt dat de Belgische man geprobeerd zou hebben in te breken in het gebouw en de slechtst mogelijk vluchtroute koos. Zijn aanhouding is donderdag met 48 uur verlengd.

Na verhoor besloot een Spaanse rechter om de aanhouding van de man te verlengen met 48 uur in afwachting van het onderzoek en andere getuigenverhoren.

De Belgische man werd maandag gered nadat voorbijgangers hem zagen zitten op de radiator van een airconditioning op de vijfde verdieping. De brandweer kwam snel ter plaatse en kon de man naar beneden halen. Hij was volgens de brandweer nerveus en onderkoeld, hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog steeds onduidelijk wat de bedoelingen van de man waren. Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat de man zich van het leven wou beroven. Bronnen vertellen nu aan de lokale krant El Pueblo De Cueta dat hij geprobeerd zou hebben in te breken in de appartementen in het gebouw.

Een bewoner van het gebouw zou getuigd hebben aan de politie dat de man wel degelijk in een appartement is binnengegaan. De politie onderzoekt de zaak nog. De lokale media gaven hem al een bijnaam: de Belgische spiderman.